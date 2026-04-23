구인·구직 정보 넘어 경력설계까지…AI 고용서비스 고도화

한국고용정보원 개원 20주년 기념식 개최

AI 전략팀 신설·노동시장 분석 TF 가동…관련 분야에 130억원 집중 투입

고용24 1000만명·21억5000만건 빅데이터 기반으로 잡케어+·펌케어 고도화

수정됨_KakaoTalk_20260423_161557790_04 0 23일 충북 음성 한국고용정보원에서 열린 개원 20주년 기념식 및 미래 전략 선포식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /한국고용정보원

한국고용정보원이 단순 일자리 정보 제공에 머물렀던 고용서비스를 개인 맞춤형 경력 설계와 노동시장 변화 예측까지 가능한 인공지능(AI) 기반 서비스로 고도화한다. 구직자의 경력과 역량, 기업의 인재 수요, 산업 변화 흐름을 함께 분석해 최적의 일자리 경로를 제시하는 '지능형 고용 내비게이션'을 본격 추진한다.고용정보원은 23일 충청북도 음성군 본원에서 개원 20주년 기념식 및 미래 전략 선포식을 열고 향후 20년 비전으로 'AI 기반 고용서비스 혁신'을 제시했다. 고용서비스를 단순 정보 제공이나 일자리 연결 수준에 두지 않고, 개인별 상황에 맞춘 초개인화 서비스와 예측형 지원 체계로 넓히는 데 초점을 맞췄다.개인의 경력 흐름과 직무 전환 가능성, 보유 기술, 선호도까지 함께 분석해 생애주기에 맞는 경로를 제안하고, 기업에는 필요 직무에 가장 부합하는 인재를 추천해 노동시장 수급 불균형을 줄이겠다는 구상이다. 청년부터 중장년까지 각 단계에 맞는 경력개발과 일자리 이동을 더 정교하게 지원하겠다는 의미다.이를 위해 고용정보원은 올해 AI 전략팀을 신설하고 노동시장 분석 태스크포스(TF)를 가동한다. 관련 분야에는 약 130억원의 예산을 집중 투입한다. 구직자 맞춤형 생애경력관리 서비스인 '잡케어+'를 고도화하고, 기업 인재채용 밀착지원시스템인 '펌케어'를 확대해 맞춤형 매칭 기능도 강화할 계획이다.세부 실행 방안으로는 직업정보 고도화와 생애단계별 경력개발 지원, 지역 주도형 일자리 설계 지원이 제시됐다. 고용정보원은 임금 정보와 직업 정보를 한눈에 볼 수 있는 콘텐츠를 제공하고, 새로운 직업 발굴과 직업 콘텐츠 개발·보급을 확대할 계획이다. 또 단절 없는 경력개발 프로그램을 통해 생애 단계별 성장을 지원하고, 지역이 스스로 일자리 문제를 진단해 적합한 사업을 설계·실행할 수 있도록 성과 관리 체계도 강화한다는 방침이다.기존 데이터 인프라는 이런 전환의 기반으로 제시됐다. 통합 플랫폼 '고용24'는 개인 회원 1000만명을 넘어섰고, 고용정보원은 21억5000만건의 고용 빅데이터를 축적했다. 이를 바탕으로 개인별 이직·전직 경로를 안내하는 '직무 온톨로지' 특허 등록도 마쳤다. 고용정보원은 앞으로 고용시장·직업훈련·자격정보 등 서로 다른 데이터를 연계·학습시키는 AI 데이터레이크를 구축해 맞춤형 서비스의 정확도와 예측 가능성을 높일 계획이다.이창수 원장은 "지난 20년의 눈부신 성취를 디딤돌 삼아, 다가올 20년은 AI와 데이터 기술로 국민 개개인의 적성과 꿈을 이어주는 가장 신뢰받는 디지털 고용 표준 선도기관으로 거듭나겠다"고 말했다.