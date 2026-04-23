[포토]네스프레소 ‘버츄오 업’ 미디어 데이 개최...배우 김고은·세프 손종원 참석

스네프레소, 김고은-336 0 23일 서울 성동구 앤더슨씨 성수에서 열린 네스프레소 '버츄오 월드 미디어 데이'에 참석한 브랜드 앰버서더 배우 김고은이 포즈를 취하고 있다.

스네프레소, 김고은-341 0 손종원 셰프(왼쪽부터)와 배우 김고은, 박경림이 23일 서울 성수동 앤더슨씨에서 열린 네스프레소의 '버츄오 월드 미디어 데이' 행사에서 토크 세션을 진행하고 있다,

스네프레소, 김고은-335 0 박성용 네스프레소코리아 대표가 23일 서울 성동구 앤더슨씨 성수에서 열린 '버츄오 월드 미디어 데이'에서 신규 커뮤니케이션 캠페인을 공개하고 있다.

스네프레소, 김고은-338 0 23일 서울 성동구 앤더슨씨 성수에서 열린 '버츄오 월드 미디어 데이'에 참석한 브랜드 앰버서더 배우 김고은과 세프 손종원이 손인사를 하고 있다,

글로벌 프리미엄 커피 브렌드 네소프레소는 23일 서울 성동구 앤더슨씨 성수에서 '버츄오 월드 미디어 데이'를 열고 미국과 캐나다에 이어 아시아에서는 처음으로 한국에 차세대 커피 시스템 '버츄오 업'을 선보였다.이날 행사에는 브랜드 앰버서더인 배우 김고은과 미쉐린 스타 셰프 손종원이 참석했으며, 방송인 박경림의 진행으로 열린 토크 세션에서 광고 캠페인 촬영 경험과 함께 각자의 커피 취향, 일상 속 커피 경험 등을 소개했다.신제품 '버츄오 업'은 약 3초 예열 기능과 아이스·라테 전용 버튼, 유지보수 전용 버튼 등을 탑재해 보다 직관적이고 확장된 커피 경험을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 소비자는 가정에서도 다양한 커피 레시피를 간편하게 구현할 수 있다.올해 브랜드 출시 40주년을 맞은 네스프레소는 이날 새로운 브랜드 방향성과 함께 '버츄오 업', 신규 커뮤니케이션 캠페인을 공개하고 국내 캡슐 커피 머신 시장에서 3년 연속 1위를 유지하고 있는 '버츄오' 시스템을 기반으로 변화하는 소비자 취향과 라이프스타일에 맞춘 커피 경험 확장에 나설 계획이라고 밝혔다.