[포토]장원영, 눈부신 미모로 다이슨 팝업 행사 참석...‘슈퍼소닉 트래블’ 공개

다이슨, 아이비 장원영-022 0 아이브 장원영이 23일 서울 성동구 쎈느 성수에서 열린 여행용 헤어드라이어 신제품 '다이슨 슈퍼소닉 트래블(Supersonic Travel)' 출시 기념행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

다이슨, 아이비 장원영-019 0 다이슨 헤어 디바이스 부문 아시아태평양 앰버서더 아이브 장원영이 신제품 '슈퍼소닉 트래블(Supersonic Travel)' 출시 기념행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

다이슨, 아이비 장원영-020 0 다이슨 헤어 디바이스 부문 아시아태평양 앰버서더 아이브 장원영이 신제품 '슈퍼소닉 트래블(Supersonic Travel)' 출시 기념행사에 참석해 볼 하트와 윙크 포즈를 취하고 있다.

다이슨, 아이비 장원영-018 0 여행용 헤어드라이어 신제품 '다이슨 슈퍼소닉 트래블(Supersonic Travel)' 출시 기념행사에 참석한 아이브 장원영이 포즈를 취하고 있다.

다이슨코리아는 23일 서울 성동구 쎈느 성수에서 여행용 헤어드라이어 신제품 '다이슨 슈퍼소닉 트래블(Supersonic Travel)' 출시 기념행사를 열고 체험형 팝업스토어 '슈퍼소닉 트래블 라운지'를 오픈했다.이날 행사에는 다이슨 헤어 디바이스 부문 아시아태평양 앰배서더인 아이브 장원영과 배우 박보검이 참석했다.오는 26일까지 운영되는 이번 팝업스토어는 다이슨 헤어 디바이스 스타일링 경험을 보다 입체적으로 전달하기 위해 기획됐다. 여행을 떠나는 순간의 설렘과 이동의 흐름을 공간 전반에 반영한 것이 특징으로, 공항을 연상시키는 동선을 따라 제품의 주요 기능을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.공간은 체크인 데스크를 비롯해 구름 위를 걷는 듯한 '시티 스카이 워크', 수화물 벨트를 형상화한 '배기지 클레임', 대형 캐리어 형태의 포토존 등으로 꾸며졌다. 방문객은 동선을 따라 이동하며 작고 가벼워진 제품의 휴대성과 성능을 체험할 수 있다. 또한 스타일링 존에서는 세계 각국 여행지를 콘셉트로 한 미니 룸에서 프리볼트를 지원하는 '다이슨 슈퍼소닉 트래블'을 활용해 직접 헤어 스타일링을 완성할 수 있다.이번에 선보인 '다이슨 슈퍼소닉 트래블'은 기존 슈퍼소닉 헤어드라이어 대비 크기는 32% 줄이고, 무게는 25% 가볍게 설계된 것이 특징이다. 권장 소비자 가격은 39만9000원이다.