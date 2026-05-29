[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 29일

쥐띠
36년 열심히 한 끝에 쾌차하고 기지개를 편다.
48년 원하는 것을 얻고 기쁨이 가득하다.
60년 심리적으로 안정이 되는 운이다.
72년 찰나의 순간에 행운이 찾아온다.
84년 시비와 다툼으로 마음이 불편해진다.
96년 시비와 다툼이 생길 운수니 여행은 뒤로 미룬다.
소띠
37년 신중하게 생각해야 하는 날이다.
49년 어수선했던 분위기가 좋아진다.
61년 계획했던 일이 하나둘씩 성취된다.
73년 어려움 없이 순조롭게 풀리는 날이다.
85년 문서매매가 잘 이뤄지지 않는다.
97년 운수대통하니 취업 운이 찾아온다.
범띠
38년 간혹가다 기쁜 일이 생기는 하루다.
50년 추진하는 일이 뜻대로 잘되지 않는다.
62년 운기가 좋아지고 운수대통한다.
74년 부모님 명의를 만나 호전된다.
86년 힘든 날이니 마음을 비워야 한다.
98년 바라던 운이 따르니 기쁨이 가득하다.
토끼띠
39년 먼 곳에서 행운이 찾아온다.
51년 마음이 한결 편안해지는 날이다.
63년 행운이 와도 금방 얻지 못한다.
75년 예금을 꾸준히 한 보람을 느낀다.
87년 노력한 끝에 귀한 것을 얻는 날이다.
99년 하는 일마다 짜증이 나기 쉬운 날이다.
용띠
40년 문서 매매가 뒤늦게 성사된다.
52년 마음이 느긋하고 태평한 하루다.
64년 일이 뜻대로 풀리지 않는다.
76년 조급하게 서두르지 말아야 한다.
88년 마음이 한층 편해지니 운수대통한다.
00년 소지품은 각별히 신경 써야 한다.
뱀띠
41년 기회가 올 때까지 참아야 한다.
53년 세밀한 계획을 세운다.
65년 만사가 뜻대로 풀리지 않는다.
77년 마음먹고 시작한 일을 마침내 마무리한다.
89년 이웃과 다투지 않게 주의해야 한다.
01년 날이 밝아 오면 근심이 사라진다.
말띠
42년 기다리면 좋은 소식을 듣게 된다.
54년 순간의 선택이 중요하다.
66년 일이 내 뜻대로 이뤄진다.
78년 금전 문제가 원활하게 해결된다.
90년 예상대로 되지 않으니 마음이 답답하다.
02년 순리대로 따르게 되니 운수대통한다.
양띠
43년 명의를 만나 건강을 회복한다.
55년 동북 방향에서 귀인이 찾아온다.
67년 날이 갈수록 운이 좋아진다.
79년 오래된 문서로 금전을 얻게 된다.
91년 목돈을 손에 쥐게 되는 날이다.
03년 호평을 받으려면 꾸준한 노력이 필요하다.
원숭이띠
32년 분주하기만 하고 성과는 별로 없는 날이다.
44년 어려움을 알고 귀인이 도와주는 날이다.
56년 문서 매매가 쉽게 되지 않는다.
68년 모래밭에서 바늘 찾는 운이다.
80년 마음이 포근해지니 운수대통한다.
92년 바라던 소원을 성취한다.
닭띠
33년 필요 없는 욕심을 내니 후회만 한다.
45년 마침내 소원을 성취한다.
57년 바쁘기만 하고 실속은 없는 날이다.
69년 저축하고 조금 더 아껴 쓴다.
81년 힘들지언정 최선을 다해야 한다.
93년 마음먹은 일이 뜻대로 잘 된다.
개띠
34년 구설수가 생기지 않게 조심한다.
46년 마음이 착잡하고 기력도 약해진다.
58년 근심이 생기니 일찍 귀가한다.
70년 몸살감기로 여행을 다음으로 미룬다.
82년 걱정과 근심이 사라진다.
94년 희망하는 곳으로 여행을 떠난다.
돼지띠
35년 의견 다툼이 생기지 않게 신경 써야 한다.
47년 마음은 급한 데 일 처리는 더디다.
59년 비탈길이나 계단을 조심해야 한다.
71년 자존심을 내세우지 않아야 일이 성사된다.
83년 잦은 외출을 자제한다.
95년 동창을 만나니 기뻐서 어쩔 줄 모른다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장