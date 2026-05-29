[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 29일

쥐띠

36년 열심히 한 끝에 쾌차하고 기지개를 편다.

48년 원하는 것을 얻고 기쁨이 가득하다.

60년 심리적으로 안정이 되는 운이다.

72년 찰나의 순간에 행운이 찾아온다.

84년 시비와 다툼으로 마음이 불편해진다.

96년 시비와 다툼이 생길 운수니 여행은 뒤로 미룬다.