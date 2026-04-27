전쟁기념관서 호주·뉴질랜드 추모행사 ‘안작데이’ 개최

로빈슨 주한호주대사 “소중한 평화의 가치 되새기며 우방국 굳건한 연대 재확인”

[사진자료 2] 안작데이 추모행사에서 헌화하는 김낙진 전쟁기념사업회 사무총장 0 지난 25일 안작데이 추모행사에서 헌화하는 김낙진 전쟁기념사업회 사무총장. /전쟁기념사업회

전쟁기념관에서 호주·뉴질랜드의 추모행사 '안작데이(ANZAC Day)'가 진행됐다.지난 25일 새벽, 전쟁기념관에서 안작데이 추모행사가 열렸다. 행사는 1915년 4월 25일, 제1차 세계대전 당시 호주·뉴질랜드 연합군이 터키 갈리폴리 반도에 상륙한 날을 기념해 매년 이른 새벽에 열린다.오늘날엔 제1차 세계대전 종전기념일(11월 11일)과 함께 전쟁에서 희생된 참전자들을 추모하며 평화가치를 되새기는 의미로 기리고 있다. 전쟁기념관에선 2007년부터 매년 행사를 이어오고 있다.이날 행사엔 제프 로빈슨 주한 호주 대사, 던 베넷 주한 뉴질랜드 대사, 필립 라포튠 주한 캐나다 대사, 살리 무랏 티메르 주한튀르키예 대사, 강윤진 국가보훈부 차관, 스콧 윈터 유엔사 부사령관, 김낙진 전쟁기념사업회 사무총장, 한국전 참전용사·각국 외교관·무관 등 300여 명이 참석했다.로빈슨 대사는 "안작데이 추모행사를 통해 평화의 가치가 얼마나 소중한지 되새기고 우방국과의 굳건한 연대를 다시 확인하는 자리였다"고 말했다.김 사무총장은 "안작데이를 맞아 호주·뉴질랜드 전몰 장병들의 숭고한 희생 기릴 수 있어서 뜻깊다"고 전했다.