카페 창업 외에도 인턴 경험…저소득 청년 자활 이렇게 바뀐다

복지부, '청년자립도전 자활사업단' 개편

29일부터 시행…역량강화 및 일경험 기회 제공

복지부 1

저소득층 청년들의 자립을 돕는 청년 맞춤형 특화 자활사업단인 '청년자립도전 자활사업단'이 기존의 카페 등 창업 위주 지원에서 청년들의 기초 역량 강화와 민간 인턴십 체험 등으로 전면 확대된다. 또 우울이나 불안 등 자활을 가로막는 정서적 장벽을 해소하기 위한 지원도 강화됐다.보건복지부는 시범사업 결과와 간담회 현장 의견을 종합한 결과, 즉각적인 취·창업 지원보다 취·창업에 필요한 역량강화와 일경험 기회가 우선 필요한 상황으로 분석됐다고 28일 밝혔다.복지부는 지난해 하반기부터 37개 센터, 380명 청년이 참여한 청년자립도전 자활사업단 개선 시범사업 결과와 올해 3월 진행한 청년사업단 전담관리자 간담회에서 나온 현장 의견을 바탕으로 이같이 지원 방식을 전환하기로 했다.먼저 청년형 게이트웨이를 신설해 심리·정서지원과 초기적응을 집중적으로 지원한다. 사업 참여 초기 단계인 '청년형 게이트웨이'의 신설이다. 기존에는 일반적인 상담 과정을 거쳐 사업단에 배치됐으나, 앞으로는 청년 전담관리자가 배치된 전용 과정을 통해 3개월간 밀착 상담과 자립 계획 수립을 지원받는다.특히 우울이나 불안 등 자활을 가로막는 정서적 장벽을 해소하기 위해 외부 전문가를 통한 심리·정서 상담 지원이 10회로 대폭 신설됐다. 충분한 준비를 마친 후 자립 단계로 진입할 수 있도록 돕겠다는 취지다.또 임파워먼트Ⅰ과정(역량강화과정)을 개편해 청년 참여자의 기초역량 강화를 집중적으로 지원한다. 기존 220만 원이었던 교육비를 '역량강화비'로 명칭을 바꾸고 300만 원으로 80만 원 증액한다. 또 자격증 취득이나 어학 공부에만 한정됐던 사용 범위를 업무 견학, 문화생활, 자존감 교육 등 폭넓게 인정한다.단계 간 이동도 허용했다. 역량 강화(Ⅰ)와 취·창업 지원(Ⅱ) 단계 사이의 유연한 이동을 허용해, 청년들이 시행착오를 겪으며 자신에게 맞는 진로를 탐색할 수 있게 했다.아울러 기존 사업단이 카페나 편의점 운영 등 '창업형'에 치중되어 있었다면, 앞으로는 대기업 및 공공기관과 연계한 '인턴형 자활근로'가 활성화된다.이를 위해 한국자활복지개발원은 전국 단위의 우수한 인턴처를 발굴하고, 광역자활센터는 지역 내 유망 자활기업 및 개인 업체와의 매칭을 지원할 계획이다. 필요한 경우 인턴 채용 기업에 대한 재정적 인센티브 방안도 검토 중이다.이스란 복지부 1차관은 "청년자립도전 자활사업단은 단순한 근로기회 제공을 넘어 저소득층 청년들의 성장과 자립을 지원하는 과정으로서 큰 의의를 가진다"라며 "기초역량강화와 일경험 축적을 집중 지원하여 자활참여 청년들이 성공적으로 사회에 진입할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.김경환 한국자활복지개발원장은 "자활사업 참여 청년들에게 가장 필요한 맞춤형 역량강화 지원과 일경험 기회 제공을 확대할 수 있는 발판이 될 것이다"라며 "개정된 청년 맞춤형 운영 매뉴얼이 현장에 잘 안착되어, 참여 청년들이 심리적 안정부터 기초역량 강화까지 체계적으로 성장해 나가는 든든한 사다리가 되도록 노력하겠다"라고 밝혔다.