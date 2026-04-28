경찰, ‘코로나 백신 부실 관리 의혹’ 문재인·정은경 수사 착수

직무유기·업무상 과실치사 혐의

감사원, "백신 1285건서 이물질 발견"

질병청 "접종한 바 없어"

clip20260428144236 0 문재인 전 대통령이 지난 2020년 11월 충북 청주 질병관리본부 긴급상황센터에서 정은경 보건복지부 장관에게 임명장(당시 질병관리청장 임명식)을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. / 연합뉴스

경찰이 코로나19 백신 부실 관리 의혹과 관련해 문재인 전 대통령과 정은경 보건복지부 장관에 대한 수사에 착수했다.서울 강남경찰서는 코로나19 백신 부실 관리 의혹과 관련해 직무유기, 업무상 과실치사 등의 혐의로 고발된 문 전 대통령과 정 장관을 입건했다고 28일 밝혔다.시민단체 '코로나19 백신 피해자 가족협의회'는 정부가 코로나19 백신을 부실하게 관리했음에도 해당 사실을 은폐하고 접종을 강행했다며 문 전 대통령과 정 장관을 고발했다. 이에 경찰은 지난 2일 고발인 조사를 진행했다.앞서 감사원이 지난 2월 23일 공개한 '코로나19 대응실태 진단·분석' 보고서에 따르면 질병관리청(질병청)은 2021년 3월부터 2024년 10월까지 의료기관으로부터 백신 1285건에서 곰팡이와 머리카락 같은 이물질 신고를 접수한 것으로 드러났다.감사원은 질병청이 이 사실을 식약처에 통보하지 않았고, 이물 백신과 제조번호가 동일한 다른 백신들에 대해 접종 보류 조치를 신속하게 하지 않았다는 점도 문제로 지적했다. 또 2021~2023년 사이 2703명이 유효기간이 지나 효과가 보장되지 않는 코로나19 백신을 접종받았고, 의료기관이나 보건소가 이들에게 오접종 사실을 제대로 알려주지 않은 것으로 보인다고 밝혔다.이와 관련해 질병청은 "이물 신고된 1285건의 백신은 1건도 접종된 바 없으며, 별도로 격리·보관했다"며 "해당 백신과 동일 제조번호의 백신도 조사결과 제품을 회수할 정도의 안정성 문제는 없는 것으로 나타났다"고 해명했다.