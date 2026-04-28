닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

울릉군 찾은 이철우…“사람이 돌아오는, 자립하는 섬 만들겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010009082

글자크기

닫기

울릉 최성만 기자

승인 : 2026. 04. 28. 17:05

노인회·어민·지역민 찾아 애로사항 청취하고 노인복지 공약 설명 계획
KakaoTalk_20260428_142315009_03
6.3전국동시지방선거 경북도지사 3선에 도전장을 내민 이철우 국민의힘 후보(왼쪽)가 28일 부인 김재덕 씨와 엘도라도 익스프레스호를 타고 2박3일 일정으로 울릉군을 방문했다./최성만 기자
경북도지사 3선에 도전하는 이철우 국민의힘 후보가 28일 울릉도를 많은 사람들이 찾아오는, 자립 가능한 섬으로 만들겠다는 의지를 내비쳤다.

이 후보는 이날 8일 부인 김재덕 씨와 함께 2박 3일 일정으로 울릉군을 방문해 표심 공략에 나섰다.

이 후보는 첫날 일정으로 대한노인회 울릉지회를 찾아 지역 어르신들의 애로사항을 청취하고 노인복지 정책 공약을 설명하는 시간을 가졌다.

특히 이 후보는 울릉군 발전을 정책 방향성이 무엇인지를 묻는 아시아투데이 질문에 "울릉은 단순한 관광지가 아니라 대한민국의 미래를 시험할 수 있는 가장 상징적인 공간"이라며 "하늘길과 바닷길을 완성하고 산업과 삶의 구조를 함께 바꿔 울릉을 반드시 사람이 돌아오는 섬, 자립하는 섬으로 완성하겠다"고 답했다.

이어 "울릉의 접근성이 개선되면 우리의 영토인 독도 방문도 수월해 질 것이고, 독도에 대한 국민적 관심도 높아질 것으로 기대 한다"며 "역사적·지리적·국제법상 명백한 대한민국 땅 독도 지키기에 앞장서겠다"고 덧붙였다.

이 후보는 울릉에 머무는 동안 국민의힘 소속 군수·도의원·군의원들과 간담회를 갖고 필승 의지를 다지고, 김병수 울릉군수 후보 선거사무소도 방문할 계획이다. 또한 울릉군청 출입기자단과의 간담회를 통해 지역 공약을 설명하고 소통할 예정이다.

이와 함께 울릉의 어민들도 직접 만나 고유가와 조업 부진으로 어려움을 겪는 현장의 목소리를 듣고 지원 방안을 모색하는 한편, 서면과 북면 지역을 순회하며 주민들과 직접 만나 지지를 호소할 예정이다. 아울러 2028년 개항을 앞둔 울릉공항 건설 현장도 방문해 관계자들을 격려하고 공사 추진 현황을 점검하며 공항 현장을 둘러볼 계획이다.

한편 이 후보 부인 김재덕 씨는 별도 일정으로 울릉군 여성단체협의회 등 지역 여성들과 만나 '강인한 울릉 여성정신'을 강조하며 지지를 호소할 것으로 알려졌다.

최성만 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 글로벌 A사 ‘배터리 수주’ 눈앞…수천억 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

李 “우리 군사력 세계 5위…왜 외국군에 의존하나”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈