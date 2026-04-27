닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 야구

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008416

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 04. 27. 11:19

박찬호
/MBC
MBC가 프로야구 중계 과정에서 방송사고를 내며 야구 팬들의 비판을 받고 있다.

지난 26일 열린 2026 신한 쏠 KBO리그 LG 트윈스 대 두산 베어스 경기 중계를 맡은 MBC는 방송 도중 인터뷰 송출 과정에서 오디오가 나오지 않는 사고를 냈다.

당시 박소영 아나운서와 두산 베어스 타자 박찬호와의 인터뷰 영상이 나갔지만 인터뷰 음성 대신 야구장 현장음만 송출됐다. 이로 인해 시청자들은 인터뷰 내용을 전혀 들을 수 없는 상태에서 화면만 시청해야 했다.

논란은 사고 이후 대응에서 더욱 커졌다. 김나진 캐스터를 비롯한 중계진은 해당 오류에 대해 별도의 안내나 사과 없이 곧바로 다음 장면으로 넘어가며 방송을 이어갔다. 이후 진행된 경기 중계에서도 사고에 대한 설명이나 언급은 없었다. 다시보기 에서는 문제가 된 인터뷰 영상이 삭제된 상태로 제공됐다.

야구 팬들의 반응은 대체로 부정적이다.

야구 팬들은 "송출 오류는 발생할 수 있지만 최소한의 설명과 사과는 필요하다", "한마디 언급 없이 넘어가는 태도가 더 실망스럽다"는 지적이 이어졌다. 일부 이용자들은 "공중파 중계 수준이 기대에 못 미친다"며 중계 품질 전반에 대한 불만을 드러내기도 했다. 또 다른 시청자들은 과거 사례를 거론하며 반복되는 논란이라는 점을 문제로 삼았다.

MBC가 야구 중계에서 문제가 된 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 MBC 자회사인 MBC SPORTS+는 최근 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠 중계에서 SSG 외국인 선수인 기예르모 에레디아를 향한 인종차별 발언 논란에 휩싸였으며 편파 해설 문제로도 비판을 받았다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

개인정보 ‘양보단 질’로 눈 돌린 해커…정부 기준은 여전히 ‘규모’

무허가 건물로 15년 ‘잇속’ 챙긴 천안시의원…‘이행강제금 3년 면제’ 논란도

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?