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경제 정책

수협·해수부, 해상풍력 특별법 후속 권역별 간담회 착수

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세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 04. 28. 15:47

울산서 첫 회의 개최
균형있는 입지 발굴·어업인 참여 보장 등 제시
(사진자료)수협-해수부, 해상풍력 제도 전국 권역별 간담회 추진
수협중앙회와 해양수산부 관계자들이 28일 울산수협에서 간담회를 개최한 후 기념 촬영을 하고 있다. / 제공=수협중앙회
수협중앙회가 해양수산부와 손잡고 해상풍력 특별법 시행 이후 지역별 현안을 점검하고 어업인 의견을 수렴하기 위한 권역별 간담회에 착수했다.

28일 수협중앙회와 해수부는 울산수협에서 '해수부-수협 해상풍력 대책위원회 산하 동해 EEZ(배타적 경제수역) 부유식 특별위원회' 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난달 시행된 특별법에 대한 해수부의 정책 방향을 공유하고, 권역별 해상풍력 추진 과정에서 제기되는 주요 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

수협중앙회는 이 자리에서 '특별법 시행에 따른 전환기 주요 쟁점과 대응전략'을 발표하며 기존 사업의 질서 있는 특별법 체계 편입, 해양 공간의 공공성을 고려한 균형 있는 입지 발굴, 어업인 참여가 실질적으로 보장되는 '민관협의회'의 구성 등을 해결 과제로 제시했다.

송학수 동해 EEZ 부유식 특별위원회 공동위원장(서남구기선저인망수협 조합장)은 "특별법 시행 초기 단계에서 무엇보다 중요한 것은 현장의 목소리를 충실히 반영하는 것"이라며 "이번 간담회가 동해권 해상풍력 주요 현안에 대한 상호 이해를 높이고, 어업인 보호와 수산업 지속가능성을 함께 담보할 수 있는 정책 논의의 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

동해 EEZ 부유식 특별위원회는 올해 수협중앙회가 울산 해역에서 대규모로 추진 중인 부유식 해상풍력 사업에 특화된 대응을 위해 신설한 조직이다.

해수부도 특별법 시행에 따른 정책 방향을 설명하고, 현행 제도에 대한 현장 의견을 청취했다. 황준성 해수부 해양환경정책관은 "해상풍력 특별법 시행에 따라 제도 정착이 중요한 시기인 만큼 권역별 현장 의견을 면밀히 청취하고, 수산업계와 지속적으로 협의해 나가겠다"고 말했다.

이번 권역별 간담회는 울산을 시작으로 이달 중 부산·경남에서 실시되며, 내달에도 전남, 충청·전북 권역까지 순차적으로 진행될 계획이다. 수협중앙회는 권역별 간담회를 통해 전국 어업인들의 현장 목소리를 체계적으로 수렴함으로써 현장의 요구사항이 정부 정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극 대응한다는 방침이다.
이지훈 기자

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