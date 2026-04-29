이란 혁명수비대, 전시 권력 장악…최고지도자 영향력 약화

신권통치에서 군부 체제로 재편…IRGC 강경파 주도

단일 의사결정 체제 부재…종전 협상에 걸림돌

IRAN-CRISIS/SYSTEM 0 지난 3월 26일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 반미·반이스라엘 집회 중 한 여성이 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 모습이 담긴 포스터를 들고 있다./로이터 연합

미국과 이란 간 전쟁이 2개월 넘게 이어지는 가운데 이란의 권력 구조가 최고지도자 1인 중심의 신권 통치에서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 주도의 군부 체제로 재편되고 있다고 로이터통신이 28일(현지시간) 보도했다.지난 2월 28일 미국의 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하고 그의 아들 모즈타바 하메네이가 뒤를 이었지만 그의 역할은 과거 최고지도자들과 같은 절대적 중재자와는 거리가 멀다고 로이터는 전했다.모즈타바는 전쟁 첫날 공습으로 중상을 입고 현재까지 대중 앞에 직접 모습을 드러내지 않고 있다. 관계자들은 모즈타바의 영향력에 대해 그가 스스로 정책을 결정하기보다는 IRGC 장군들이 합의해 온 결정을 최종 승인하고 정당성을 부여하는 상징적인 기능에 그치고 있다고 전했다.이란 전문가 아라시 아지지는 "중요한 의사결정 시 모즈타바를 거치기는 하지만, 그가 전쟁을 직접 수행하는 최고국가안보회의(SNSC)의 결정을 뒤집기는 사실상 불가능할 것"이라고 진단했다.전쟁이 장기화하면서 실질적인 권력은 SNSC와 IRGC 핵심 인사들로 집중되고 있다. 특히 외교적 해결보다는 군사적 억지력을 중시하는 강경파 군부 인사들이 실권을 쥐며 이란의 정책은 더 경직되는 모양새다.대외적으로 이란을 대표하는 얼굴은 아바스 아라그치 이란 외무장관과 모하메드 바게르 칼리바프 국회의장이지만, 내부 소식통들은 실제 협상의 향방을 결정하는 핵심 인물로 아흐마드 바히디 IRGC 사령관을 지목하고 있다.바히디 사령관을 필두로 하는 군부는 핵 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 핵심 쟁점에서 강경한 입장을 취하고 있는 것으로 알려졌다.IRGC는 모즈타바를 전면에 내세워 정통성을 확보하는 동시에 내부적으로는 실용주의 세력을 배제하고 자신들의 강경 노선을 공고히 하고 있다.미국과 이란의 중재를 맡은 파키스탄 한 고위 관리는 "이란의 의사결정 속도는 고통스러울 정도로 느리다"며 "분명히 단일한 의사결정 지휘 구조가 없다. 때로는 응답하는데 2~3일이 소요된다"고 전했다.