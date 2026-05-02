장동혁, 박형준 후보와 필승 의지…“부산이 다시 일어서야”

국힘 지도부 선거사무소 개소식 참석

손 맞잡은 국힘 지도부와 박형준<YONHAP NO-3265> 0 장동혁 대표 등 국힘 지도부와 박 후보, 김문수 상임선대본부장 등이 2일 오전 부산 서면의 한 빌딩에서 열린 박형준 국민의힘 부산시장 후보 선거 개소식이 끝난 뒤 손을 맞잡고 있다./연합

장동혁 국민의힘 대표가 박형준 부산시장 후보와 2일 박 후보의 선거사무소 개소식에서 지방선거 필승 의지를 다졌다.장 대표는 "오늘 행사는 박형준 부산시장 후보 선거사무소 개소식이 아니고 국민의힘의 출정식이라고 생각한다. 우리는 보수의 가치가 승리하기를 원하고, 민주주의를 지키려고 한다"며 "이재명 정권이 헌정질서를 무너뜨리고, 자유민주주의를 짓밟으려고 하는 상황에서 우리 부산이 다시 일어서야 한다"고 강조했다.이어 "우리에게는 유능하고 실력이 검증됐으며 어려울 때 함께 손잡고 자유민주주의 가치를 굳건히 지키려고 한 박형준 후보가 있다"며 "부산에서부터, 오늘 이 자리에서부터 우리가 하나가 돼서 자유민주주의가 승리해야 한다"고 밝혔다.이날 개소식에는 장 대표와 송언석 원내대표를 비롯해 김민수·조광한 최고위원 등 당 지도부 인사들이 참석했다.박 후보는 "민주당이 공소 취소 특검법을 추진하는 것을 보고 상상도 못 했던 일이라 정말 깜짝 놀랐다"면서 "국민이 주인 되는 정부에서 이재명 대통령 면죄부 주기 위해 대한민국의 헌정 질서를, 삼권분립을 이렇게 흔들고 있는데 우리는 왜 우리끼리 싸우고 있냐"고 했다. 이어 "우리가 하나 돼서 입법 독재, 행정 독재를 넘어서 사법 독재까지 하면서 헌정질서에 칼을 들이대는 것을 막기 위해선 지방선거에서 낙동강 전선부터 지켜야 한다"며 "반드시 하나가 돼서 보수 대통합을 넘어 시민 대통합을 이루고, 국민 대통합을 이뤄서 자유 민주 공화 헌정질서를 지켜내자"고 말했다.또한 이 자리에는 명예선대위원장을 맡은 김문수 전 대선 후보와 부산 국회의원들, 지방선거 출마자들이 대거 참석해 부산시장 선거 승리 의지를 다졌다.