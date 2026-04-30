‘고유가 지원금’ 매출 30억 이상 주유소도 사용 가능

행안부,피해지원금 사용처 확대…국민 유류비 부담 고려

2026041801001042500055861 0 서울 시내 주유소 모습/연합

행정안전부는 30일 '고유가 피해지원금 범정부 TF'를 열고 연 매출액이 30억원을 초과하는 주유소를 고유가 지원금 사용처로 확대하기로 했다고 밝혔다.이번 조치는 중동 전쟁 장기화로 커진 국민들의 유류비 부담을 완화하고 고유가 피해지원금 사용 편의를 높이기 위해 마련됐다.현재 고유가 피해 지원금 사용처는 연 매출액 30억원 이하인 소상공인 매장 및 지역사랑상품권 가맹점으로 제한하고 있다. 이번 조치를 통해 앞으로는 주유소의 경우 매출 규모와 관계없이 고유가 피해지원금을 사용할 수 있게 된다.아울러 신용·체크카드 또는 선불카드로 지원금을 받은 경우 5월 1일부터 주소지 관할 지자체 내 주유소에서 매출액과 관계없이 피해지원금 사용할 수 있다.지역사랑상품권으로 지원금을 받은 경우에도 기존 지역사랑상품권 가맹점인 주유소뿐 아니라 고유가 피해지원금 사용을 위해 한시적으로 추가 등록된 주유소에서 연 매출액과 관계없이 피해지원금을매출액과 관계없이 사용할 수 있다.다만 지역사랑상품권 가맹점 등록 여부는 지자체별로 다를 수 있어 이용 전 지역사랑상품권 앱이나 지방정부 누리집을 통해 확인할 필요가 있다.윤호중 행안부 장관은 "이번 조치로 국민의 유류비 등 가계비 부담이 완화되고 지원금 사용 편의도 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 국민이 불편함 없이 제도를 이용할 수 있도록 지속적으로 보완하겠다"고 말했다.