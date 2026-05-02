제 눈 찌르나? 中 쾌조의 드론 산업 규제 강화

최근 베이징 등 드론 규제 본격화

베이징은 드론 매장 속속 폐점

안보, 보안 문제로 경쟁력 상실 자초

clip20260502102942 0 베이징 차오양구 다산쯔 798 예술구에 소재했던 DJI의 매장. 지난달 30일 폐점되기 직전의 모습./신징바오.

중국이 승승장구라는 표현도 무색할 쾌조의 행진을 이어가는 중인 드론(무인기) 산업에 대한 규제 강화에 본격적으로 나서면서 스스로 자신의 눈을 찌르는 것이 아닌가 하는 분석을 낳고 있다. 자칫 잘못 하면 영원한 글로벌 패자가 될 수 있는 자국의 유망 산업을 진짜 죽여버리는 참담한 결과를 받아들 수도 있을 것으로 보인다.신징바오(新京報)를 비롯한 매체들의 최근 보도를 종합하면 중국은 현재 드론 산업에 관한 한 그야말로 압도적인 글로벌 패자라고 단언해도 괜찮다. 세계 시장의 점유율이 최소 70% 이상은 되는 것으로 추산되고 있다. 극단적으로 말하면 지구상에 경쟁 국가가 없다고 해도 과언이 아니다. 대만이 최근 유럽 시장에서 맹추격을 하고 있으나 역부족이라고 해야 한다. 생산 물량에서 중국의 상대가 되지 못하는 분명한 한계를 드러내고 있다.이 정도 되면 중국 드론 업계는 희희낙락해야 한다. 특히 중국은 말할 것도 없고 글로벌 시장에서도 압도적 1위의 위상을 자랑하는 DJI(다장촹신大疆創新)은 라이벌 업체들의 견제가 부담이 된다고 굳이 속으로 웃을 필요조차 없다. 대놓고 휘파람을 불어도 누가 뭐라고 하지 못한다. 압도적인 글로벌 1위 기업은 그럴 권리가 있다.그러나 이런 DJI와 드론 업계에 1일부터 전혀 예상 못한 황당한 상황이 도래했다. 수도 베이징 전역을 사실상 드론 금지구역으로 선포한 당국의 이른바 '베이징시 무인기 관리 조례'가 본격 시행된 것이다. DJI와 업계 입장에서는 전혀 예상 못한 뒤통수를 당국으로부터 세게 맞았다고 할 수 있지 않나 보인다.실제로 이 조례에 따라 1일부터 베이징 시내로의 드론 반입과 운송, 판매 및 임대는 전면 차단됐다. 베이징의 문화 명소인 차오양(朝陽)구 다산쯔(大山子) '798 예술구' 거리 등에 소재했던 DJI 플래그십 스토어들도 줄줄이 문을 닫았다. 아니 당국에 의해 반강제로 폐점됐다고 하는 것이 더 정확한 표현이라고 할 수 있을 것 같다.당연히 당국에 의해 DJI와 드론 업계가 이처럼 횡액을 당한 이유는 있다. 드론이 베이징, 나아가 전 중국의 안보와 보안에 최대 위험 요소로 떠올랐다는 인식을 당국이 하고 있기 때문이 아닌가 보인다. 사실 완전히 틀린 생각은 아니다. 수도 베이징에서 중요한 국가적 정치 행사가 있을 때마다 '디만샤오(低慢小·낮게 천천히 나르는 드론 등의 작은 비행물체)' 비행금지 조치를 내놓는 사실만 봐도 잘 알 수 있다.베이징의 사례로 볼 때 앞으로 드론에 대한 규제는 향후 전국적으로 확산될 가능성이 상당히 높다. 이 경우 중국 드론 산업의 압도적 글로벌 경쟁력은 타격을 크게 받을 수밖에 없다. 심지어 경쟁력이 후퇴하지 말라는 법도 없다. 중국이 자신의 손으로 제 눈을 찌른다는 쓴소리와 불만을 업계 관계자들이 속으로 끙끙 앓으면서도 믿을 만한 주변 지인들에게 토로하는 것은 다 이유가 있다고 해야 할 것 같다.