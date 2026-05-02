[내일날씨] 전국에 비…제주 산지 120㎜↑ ‘호우’

봄비 내리는 청계천4 0 춘분을 앞두고 봄비가 내린 지난달 18일 서울 청계천에서 우산을 쓴 시민들이 산수유 핀 청계천을 걷고 있다. /정재훈 기자

일요일인 3일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 비는 점차 약해지겠지만, 수도권과 강원도·충청권·전라권·경북 북부를 중심으로는 4일까지 이어지는 곳이 있겠다.지역별 강수량을 보면 부산·경남 남해안에는 20~60㎜, 울산·경남 내륙에는 10~40㎜의 비가 예상된다. 제주도는 30~80㎜(북부 10~60㎜)가 내리겠고, 특히 제주 남부 중산간 지역은 100㎜ 이상, 산지는 120㎜ 이상의 많은 비가 쏟아질 전망이다.제주도에는 오전 한때 시간당 10~20㎜, 중산간과 산지에는 시간당 20~30㎜ 이상의 강한 비가 집중될 가능성이 있어 안전사고에 각별한 주의가 필요하다.2일부터 4일까지 사흘간 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~30㎜, 강원도 10~40㎜다. 3일부터 4일까지는 충북 10~40㎜, 대전·세종·충남 5~30㎜, 광주·전남·전북 10~40㎜, 전남 해안 20~60㎜, 대구·경북 5~30㎜의 비가 내릴 것으로 보인다.남해안과 제주도를 중심으로는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.기온은 평년보다 다소 낮겠다. 아침 최저기온은 11~15도, 낮 최고기온은 14~19도로 예보됐다.미세먼지 농도는 전국이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠지만, 수도권은 오전 한때 '나쁨' 수준까지 오를 것으로 예상된다.