[칼럼] 두 얼굴의 쿠팡

KakaoTalk_20260504_110427085 0 이준한 인천대학교 정치외교학과 교수

미국의 쿠팡 사랑이 점입가경이다. 4월 21일 미 공화당 하원의원 54명이 쿠팡에 대해 "한국 정부가 미국 기업에 대한 표적 공격을 즉각 멈출 것을 요청한다"라는 공개서한을 강경화 주미 대사에게 보냈다. 이에 앞서 미 행정부 고위 관계자들도 우리 정부에게 김범석 쿠팡Inc 의장의 법적 안전을 보장하지 않으면 한미 정상이 합의한 핵추진 잠수함 도입 및 원자력 권한 확대 등을 위한 고위급 안보 협의에도 응하지 않겠다는 의사를 전달했다고 한다. 미국에서는 개정 정보통신망법(허위조작정보근절법)이나 온라인플랫폼공정화법 등이 쿠팡 관련 표적 입법이라고 우려하는 중이다.이 모든 일은 지난해 11월 쿠팡의 개인정보 유출로 인하여 약 3370만 명의 소비자가 불안에 떨게 되면서 시작되었다. 이 문제를 해결하는 데 쿠팡은 소비자에게 진정으로 사과하거나 사건에 대하여 객관적으로 진상조사를 실시하며 재발 방지에 노력하는 모습을 보이지 않았다. 대신 사건 축소에 집중하는 한편, 미국에서 여론전과 막강한 로비력을 가동했다. 사건 직후 트럼프 미 대통령이 "한국은 미국 기업을 차별하지 말라"라고 언급할 정도였다.새해 벽두에는 쿠팡이 더욱 대담해졌다. 쿠팡 투자회사인 그린 오크스와 알티미터 캐피털이 미국 무역대표부에게 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고 무역법 301조에 근거해 관세 및 기타 제재를 포함한 무역 구제 조치를 적절하게 취해 달라고 요청하기도 했다. 또 2월 초에 쿠팡과 또 쿠팡 관련 한국 법인에 대한 근로감독을 실시하는 고용노동부는 쿠팡Inc가 선임한 미국 변호사가 조사 과정에 온라인으로 참관하게 해달라고 요구했다고 밝혔다. 쿠팡은 미국 의회에 보고하기 위한 차원이라고 하는데 국내법상 아무 근거가 없는 일이다.쿠팡은 미국의 로비로 문제를 푸는 게 효과적이라고 보는 것 같다. 쿠팡이 대규모 개인 정보 유출 사고가 터진 2025년 4분기에 로비를 위해 약 89만 달러를 투자했는데 2026년 1분기에는 약 2배(약 178만 달러)로 증가시켰다. 로비의 대상으로 부통령실을 포함한 백악관은 물론 행정부 핵심 인물과 입법부 의원 등으로 확대되었다. 쿠팡Inc의 로비스트로 신고한 업체는 모두 7곳이다. 로비 자금에는 컨설팅 수수료 명목이 제외되니 간접 비용까지 포함하면 더 늘어날 수 있다. 한마디로 한국에서 번 돈으로 미국에서 김범석 쿠팡Inc 의장의 법적 안전을 보장하고 무역법 301조를 발동하라고 한국을 압박하기 위해 펑펑 쓰는 중이다.이렇게 해서 문제를 풀 수 있다고 생각한다면 쿠팡은 오산이다. 개인정보가 유출된 지난해 4분기에 성장세가 2021년 뉴욕 증권거래소 상장 이후 처음으로 꺾였다. 지난해 4분기 영업이익도 전년 대비 97%나 급감했다. 언제든지 한국의 소비자를 봉으로 알면 큰 코 다칠 수 있다. 한국은 이미 안보 위협이나 외압으로 국내법 절차를 무시하거나 회피하는 사람이 있다면 그는 큰 화를 피하지 못하는 나라이다. 이미 국민을 무시하고 법절차를 외면한다면 대통령이라도 탄핵한 나라이다. 입법부와 사법부는 절차에 따라서 제 역할을 다하면 된다.쿠팡이 이렇게 설치고 미국 공화당 하원의원까지 우리 정부를 압박하다가 자칫 반미 정서가 퍼질까 우려된다. 돈 벌 때는 한국기업이고 힘을 행사할 때는 미국기업이라는 야누스 쿠팡에 반감이 퍼지면 손해는 누가 볼까. 이란 전쟁으로 위신이 바닥까지 떨어진 미국의 리더십인데 쿠팡 때문에 미국이 한국에서 내정 간섭이라는 말까지 들을 필요가 있을까 싶다.