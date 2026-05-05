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[부고] 이철행(일진홀딩스 전무)씨 부친상

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장지영 기자

승인 : 2026. 05. 05. 15:47

△이재문씨 별세, 이권행·철행(일진홀딩스 전무)·창행(키움투자자산운용 PE본부 대표펀드매니저)씨 부친상, 김금란·염미경·황연실(강동세무서 재산세과장)씨 시부상=5일, 광주광역시 송정장례식장, 발인 7일, ☎(062)-941-4400

장지영 기자

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