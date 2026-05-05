[칼럼] 한동훈의 자갈길과 조국의 지름길

KakaoTalk_20260505_225722807 0 박상병 정치평론가

6.3 지방선거가 한 달여 앞으로 다가왔다. 한국 정치에서 특히 큰 선거는 무엇보다 '프레임 싸움'이 핵심이다. 거기서 판세의 윤곽이 나온다. 이번 지방선거의 프레임은 이재명 정부 1년에 대한 평가가 될 것으로 보인다. 그것이 지지든 심판이든, 결국 '중간 평가'의 성격이 강할 수밖에 없다는 얘기다. 그렇다면 이재명 대통령에 대한 최근의 국정운영 지지율, 여야 정당에 대한 지지율이 판세의 관건인 셈이다. 물론 특정 지역이나 인물에 따라 일부 예상 밖의 결과가 나오긴 하겠지만, 특별한 변수가 없는 한 이런 흐름을 바꾸긴 쉽지 않다. 국민의힘이 지금 매우 어려운 궁지로 몰려 있는 배경이다.이번 지방선거 최대의 관심 지역은 대구광역시장 선거가 아닐까 싶다. 보수의 심장인 대구에서 초유의 이변이 일어날 수 있을지의 여부다. 출중한 인물인 여당 후보와 국민의힘 텃밭의 자존심이 충돌하는 형국이다. 그리고 지방선거와 함께 치르는 국회의원 재보선도 또 하나의 관심사다. 그 중에서도 여권의 대선 주자인 조국혁신당 조국 대표가 출마하는 평택을과 야권의 대선 주자인 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마하는 부산 북갑이 벌써부터 뜨겁다. 두 곳의 선거 결과에 따라 지방선거 이후의 정세 변화는 물론, 차기 대선 정국에도 상당한 영향을 미칠 것이다. 물론 두 후보 각 자의 정치 행보에도 큰 갈림길이 될 것이다.국민의힘에서 쫓겨난 뒤 변방을 돌다가 부산 북갑 출마를 선언한 한동훈 전 대표는 말 그대로 '절치부심'의 심경으로 승부수를 던진 셈이다. 국민의힘 바깥에서, 그것도 원외 인물로서는 어떤 행동을 취해도 큰 한계가 있다는 것을 체감했을 것이다. 더욱이 차기 대선을 노리는 입장에서는 원내 진입이 더 절박했을 것이다. 이번 지방선거에서 그냥 쉴 수만은 없었던 이유라 하겠다. 하지만 이번 재보선 출마는 부산이라는 지역도, 타이밍도, 명분도 설득력이 약하다. 민심을 사로잡을 그 무엇이 부족하다는 뜻이다. 먼 곳까지 자갈길을 달려야 할 형편이다. 전국적인 인지도와 유력 대선 주자라는 것이 그나마 큰 강점이다.한동훈 전 대표가 당선될 경우엔 선명한 그림을 그릴 수 있다. '보수 재건'의 깃발을 들고 국민의힘 장동혁 지도 체제와 정면 대결을 펼치는 방식이다. 원내외 세력을 결집하는 데도 훨씬 수월할 것이다. 이미 힘을 잃은 장 대표 체제는 어떤 방향이든 개혁이 불가피하다. 그 대안으로 원내에 진입한 한 전 대표는 상수일 수밖에 없다. 장 대표가 가장 두려워 할 그림이다. 반대로 낙선한다면 자갈길을 맨발로 뛰어야 할 형편이다. 우군도, 원군도 부족할뿐더러 뛸수록 아프고 고달픈 길이다. 더욱이 보수 재건을 향한 응원의 목소리보다 '배신자'라는 야유가 더 크게 들릴 것이다. '무능'이라는 딱지는 그 덤이 될 뿐이다.또 하나의 관심사인 조국 대표의 재보선 도전은 경우가 조금 다르다. 비록 좌고우면 끝에 떠밀리다시피 평택을 찾긴 했지만 조국혁신당이 범여권으로 분류될뿐더러 인물도, 판세도 나쁘지 않아 보인다. 게다가 향후 민주당과의 통합이 성사될 것이라는 점도 유리하다. 어쩌면 범여권의 대선 주자 한 명이 평택으로 왔다며 박수도 받을 것이다. 범여권 후보의 분열로 야권 후보가 당선된다면 몰라도 그게 아니라면 조 대표는 차기 대선으로 가는 지름길을 찾은 셈이다. 설사 재보선에서 민주당 후보에게 지더라도 조 대표의 존재감을 무시하긴 어렵다. 향후 민주당 당권 경쟁에서도 적잖은 변수가 될 수밖에 없을 것이다.반대로 조 대표가 당선된다면 전혀 다른 상황이 펼쳐질 것이다. 곧바로 범여권의 유력한 대선 주자로 부각될 것이며, 민주당과의 통합 협상에서도 더 유리한 고지를 차지할 수 있다. 특히 오는 8월로 예상되는 민주당 당권 경쟁은 여권의 차기 대선 경쟁과 직결돼 있다. 지금과 같은 기조라면 몇 년 뒤 정권재창출 가능성도 높다. 이런 상황에서 조국 대표가 '기호 3번'으로도 원내에 진입한다면 그것만으로도 범여권 대선 레이스에 새로운 변곡점이 될 수 있다는 얘기다. 조 대표가 대선으로 가는 지름길에서 더 큰 박수를 받을 것이기 때문이다. 현재 처해있는 상황과 갈 길이 다르긴 하지만, 한동훈 전 대표와 조국 대표의 이번 재보선 승패는 말 그대로 건곤일척의 싸움이다. 그래서 뜨거운 현장의 목소리가 더 반갑고도 흥미 있게 들린다.