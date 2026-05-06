공간제작소, 美 ‘SelectUSA 인베스트먼트 서밋 2026’ 참가…북미 공략 가속화

모듈러 건축 전문 기업 공간제작소가 지난 3일부터 6일까지 미국 메릴랜드주에서 개최된 ‘SelectUSA 인베스트먼트 서밋 2026(SelectUSA Investment Summit 2026)’ 참가를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

미국 상무부가 주관하는 ‘SelectUSA’는 전 세계 기업 경영진과 투자자, 미 주정부 관계자들이 한자리에 모이는 글로벌 투자 유치 행사다. 미국 진출을 희망하는 해외 기업들에 비즈니스 기회를 제공하고 현지 투자를 활성화하는 북미 최대 규모의 투자 행사로 꼽힌다.

공간제작소는 이번 행사 기간 동안 글로벌 파트너십 확대를 위한 다각적인 비즈니스 미팅을 수행했다. 특히 주거 수요가 높은 미국 캘리포니아주와 텍사스주 관계자들을 대상으로 자사의 혁신적인 모듈러 건축 기술을 소개하며 현지 진출 및 협력 방안을 심도 있게 모색했다.

공간제작소 관계자는 “이번 서밋 참가를 통해 해외 시장 진출 전략을 더욱 구체화하고 있다”며 “향후 북미 시장을 중심으로 사업 확장에 속도를 내 글로벌 모듈러 건축 시장에서의 입지를 견고히 할 계획”이라고 밝혔다.

공간제작소의 북미 시장 진출 행보는 연초부터 이어지고 있다. 지난 4월에는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 모듈러 건축 전시회인 ‘WOM 2026(World of Modular 2026)’에 참가해 한국 모듈러 기술의 우수성을 선보인 바 있다.

‘WOM 2026’은 전 세계 건축사와 제조사, 개발사들이 집결해 최신 트렌드를 공유하는 자리로, 공간제작소는 잇따른 글로벌 행사 참여를 통해 독자적인 모듈러 공법의 경쟁력을 증명하고 있다.

업계에서는 공간제작소가 이번 투자 서밋을 기점으로 현지 파트너십 구축 및 투자 유치에 가시적인 성과를 거둘 것으로 전망하고 있다.