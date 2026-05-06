민주 ‘전원교체’ vs 국힘 ‘현역사수’… 공천 전략 ‘극과 극’

정청래 더불어민주당 대표가 6일 국회에서 열린 발탁인재 환영식에서 박지원 최고위원, 임문영 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 부위원장을 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /이병화 기자