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[포토] 2026 서울국제정원박람회, ‘도심 속 자연 만끽’

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정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 07. 15:34

7일 서울 성북구 서울숲에서 열린 2026 서울국제정원박람회를 찾은 시민들이 조성된 정원에서 휴식을 즐기고 있다. 올해 11회째를 맞이한 이번 박람회는 서울숲을 중심으로 한강, 성수, 광진까지 서울 전역이 167개, 9만㎡ 정원이 새롭게 조성돼 오는 10월까지 진행된다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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