[포토] 민주당, 김영빈 변호사 ‘충남 공주·부여·청양 전략 공천’

정청래 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 열린 더불어민주당 4차 인재영입식에 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거의 4호 인재로 영입된 김영빈 변호사와 기념촬영을 하고 있다.