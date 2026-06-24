아산 정주영 추모 음악회, CNN 전파 탄다… 창업정신 세계에 알린다

서거 25주기 추모 공연 '쇼타임' 통해 방영…무대 뒤 준비 과정도 조명

김선욱·선우예권·조성진·임윤찬 참여…'이어지는 울림' 주제 공연

협업과 도전 정신 음악으로 재해석…27일 CNN 인터내셔널 방송

260624 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회, CNN 통해 전 세계에 울린다(1) 0 CNN TV 시리즈 '쇼타임(Showtime)'에 선보인 『아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림』에피소드의 주요 장면./현대차그룹

260624 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회, CNN 통해 전 세계에 울린다(3) 0 CNN TV 시리즈 '쇼타임(Showtime)'에 선보인 『아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림』에피소드의 주요 장면./현대차그룹

현대자동차그룹이 아산 정주영 창업회장 서거 25주기 추모 음악회를 CNN을 통해 전 세계 시청자들에게 소개한다.현대차그룹은 지난 2월 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림'이 CNN TV 시리즈 '쇼타임(Showtime)'을 통해 방영된다고 24일 밝혔다.쇼타임은 세계 주요 이벤트의 비하인드 스토리를 조명하는 CNN 프로그램이다. 이번 방송에서는 추모 음악회 공연뿐 아니라 사전 리허설과 공연 준비 과정, 무대 뒤 스태프와 장인들의 노력 등을 함께 담아 정주영 창업회장의 정신과 가치가 오늘날 어떻게 이어지고 있는지를 조명한다.이번 음악회는 '이어지는 울림'을 주제로 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등 세계적인 피아니스트들이 참여했다. 한 대의 피아노를 함께 연주하는 듀오 무대부터 두 대, 네 대의 피아노 협연까지 다양한 구성으로 협업과 조화의 의미를 표현했다.방송에서는 네 명의 연주자가 리허설 과정에서 음악적 해석을 맞춰가는 모습과 함께 공연 완성을 위해 무대 뒤에서 노력한 제작진과 장인들의 이야기도 소개한다. 미국 뉴욕 스타인웨이 공장의 피아노 제작 과정과 공연에 사용된 네 대의 피아노를 조율한 한국 최초의 조율 명장 이종열 조율사의 작업 과정도 담겼다.현대차그룹은 이번 방송을 통해 추모 음악회의 의미와 함께 예술과 기술, 사람의 노력이 어우러진 협업과 혁신의 가치를 전 세계 시청자들에게 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현대차그룹 관계자는 "최정상급 아티스트들의 무대뿐만 아니라, 그 무대가 완성되기까지의 치열한 준비 과정을 전 세계에 알릴 수 있어 감회가 남다르다"며 "화려한 이면에 담긴 완벽을 향한 집념이 창업 회장님의 정신과 맞닿아 있고, 영상을 통해 시청자들에게도 울림을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.한편 CNN TV 시리즈 '쇼타임'의 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 편은 오는 27일 오후 4시 30분(현지 편성 기준) CNN 인터내셔널 채널을 통해 방영될 예정이다.