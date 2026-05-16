[시승기] 검게 다듬은 제네시스 승부수…GV80 쿠페 블랙 타보니

제네시스 GV80 쿠페 블랙 시승

검은색 디테일 고급지면서도 묵직

스티어링 반응 인상적…주행감 날렵

KakaoTalk_20260516_144448986 0 제네시스 GV80 쿠페 블랙 외관./김정규 기자

KakaoTalk_20260516_144455396 0 제네시스 GV80 쿠페 블랙 외관./김정규 기자

KakaoTalk_20260516_144505193 0 제네시스 GV80 쿠페 블랙 실내./김정규 기자

KakaoTalk_20260516_144525435 0 제네시스 GV80 쿠페 블랙 실내 2열./김정규 기자

KakaoTalk_20260516_144518731 0 제네시스 GV80 쿠페 블랙 트렁크 모습./김정규 기자

처음 제네시스 GV80 쿠페 블랙을 마주했을 때 가장 먼저 든 생각은 '생각보다 훨씬 과감하다'였다.사진이나 도로 위에서 마주친 GV80 쿠페는 단순히 루프 라인만 눕혀놓은 차처럼 느껴졌는데, 실제로 마주한 차의 분위기는 꽤나 달랐기 때문이다. 특히 블랙 모델은 그 차이가 더 강했다. 검은색 디테일 때문에 차가 더 고급스러우면서도 묵직한 느낌을 주는 듯했다.최근 국내 프리미엄 SUV 시장의 흐름 중 하나가 빠르게 커지고 있는 쿠페형 SUV의 수요다. 수입차 중에선 벤츠 GLE 쿠페나 BMW X6 등이 있지만, 국산차 중에선 제네시스가 사실상 유일하게 정면승부를 걸고 있다.제네시스는 지난 2023년 브랜드 최초의 쿠페형 SUV인 GV80 쿠페를 출시했다. 또 지난해 10월에는 내·외관 대부분을 검은색 디테일로 마감한 GV80 쿠페 블랙을 공개했다. 기존 GV80 쿠페의 스포티한 성격에 보다 강한 존재감과 고급감을 더했다.최근 시승한 GV80 쿠페 블랙에서도 이러한 특징은 느껴졌는데, 놀라운 건 무거우면서도 날렵한 주행감이었다. 사실 차체 크기만 놓고 보면 부담스러운 덩치다. 전장만 5m에 가깝고 차폭도 넓다. 그런데 운전석에서는 예상보다 차가 훨씬 작게 느껴졌다.특히 스티어링 반응이 인상적이었다. 저속에서는 부드럽고 가볍게 움직이는데, 속도를 올리면 핸들이 적당히 무거워지면서 차체를 꽉 잡아줬다. SUV 특유의 둔한 움직임보다는 세단에 가까운 감각을 만들려 한 흔적이 느껴졌다.이런 느낌은 실제 기능과도 연결된다. GV80 쿠페에는 프리뷰 전자제어 서스펜션(ECS), 전자식 차동제한장치(E-LSD) 등이 들어간다. 노면 상황에 따라 서스펜션 감쇠력을 조절하고, 저속과 고속에서 뒷바퀴 조향 각도를 다르게 가져가면서 큰 차체 움직임을 자연스럽게 만든다. 실제로 와인딩 구간에서 차를 몰아보면 "이 덩치가 이렇게 돌아간다고?" 싶은 순간이 나온다.가속감도 강하다. 시승차 기준으로 탑재된 3.5리터 가솔린 터보 엔진은 최고출력 380마력을 낸다. 숫자만 보면 강력하지만 실제 체감은 단순히 빠르다기보다 '여유롭다'는 쪽에 가깝다. 엑셀을 깊게 밟지 않아도 차가 묵직하게 앞으로 밀려나간다. 특히 중고속 재가속 상황에서 힘 부족 느낌이 거의 없다.재밌는 건 이런 성능을 갖고 있으면서도 의외로 블랙이라는 특성상 분위기가 차분하다는 점이다. 스포츠성을 억지로 강조하진 않고, 정숙성과 안정감을 유지하면서 필요할 때만 힘을 꺼내 쓰는 듯한 느낌이었다.실내는 예상대로 화려하다. 다만 단순히 소재를 많이 쓴 느낌과는 조금 다르다. 블랙 모델은 실내까지 대부분 어둡게 통일돼 있는데, 덕분에 일반 GV80보다 훨씬 묵직하고 낮은 분위기를 만든다.개인적으로 실내 정숙성도 인상 깊었다. 고속 주행 중에도 풍절음이 꽤 잘 억제된다. 노면 소음도 거슬리는 수준이 아니다. 오디오 음색이나 승차감 같은 요소도 더 또렷하게 들어온다.물론 아쉬움도 있다. 쿠페형 SUV 특성상 뒷좌석 헤드룸은 일반 GV80보다 줄어들고, 트렁크 공간 활용성 역시 기본 모델 대비 다소 손해를 본다.그럼에도 GV80 쿠페 블랙은 단순히 디자인만 강조한 SUV처럼 느껴지진 않았다. 실제로 타보니 제네시스가 이 차를 통해 보여주고 싶었던 건 화려한 스타일링과 함께 '감각적인 주행 경험'이라는 생각이 들었다.이런 점에서 GV80 쿠페 블랙은 한 단계 더 나아가 운전하는 감성과 존재감까지 담아내려 했다는 걸 보여주는 차다.