5월인데 벌써…역대 가장 이른 때 온열질환 ‘첫 사망자’ 발생

이미지 0 서울 낮 기온이 31도까지 오르는 등 전국 곳곳에서 여름처럼 더운 날씨를 보인 지난 14일 한 외국인이 서울 성동구 서울숲을 지나고 있다./연합뉴스

예년보다 이른 더위가 찾아오면서 올해 첫 온열질환 사망자가 발생했다. 온열질환 감시체계가 가동된 이후 가장 빠른 시점의 사망 사례다.16일 질병관리청에 따르면 서울에 거주하는 80대 남성이 온열질환으로 숨진 것으로 신고됐다. 질병청은 전날부터 전국 516개 응급실 운영 의료기관과 함께 온열질환 응급실 감시체계를 가동한 상태다.감시체계 운영 첫날 집계된 온열질환자는 모두 7명으로, 서울 2명·인천 1명·경기 4명이다. 사망자는 서울 동대문구에서 발생했다.이날 전국 평균 최고기온은 28.2도를 기록했다. 서울 최고기온은 31.3도까지 오르며 평년 수준을 웃돌았다.온열질환은 고온 환경 노출로 발생하는 급성질환으로 두통, 어지럼증, 근육경련, 피로감 등을 동반한다. 특히 열사병은 체온이 40도 이상 상승하고 중추신경계 이상이 나타나는 응급질환으로 즉각적인 치료가 필요하다.질병청에 따르면 지난해 온열질환자는 4460명으로, 기록적 폭염이 발생했던 2018년 이후 두 번째로 많았다. 이 가운데 추정 사망자는 29명이었으며, 65세 이상 고령층 비중이 68.6%에 달했다. 사망 원인의 대부분은 열사병이었다.질병청은 기후변화 영향으로 폭염 시기와 강도가 빨라지고 강해지는 추세라며 각별한 주의를 당부했다. 특히 고령자와 어린이, 임신부, 기저질환자는 체온 조절 능력이 상대적으로 떨어져 온열질환에 취약할 수 있다고 설명했다.