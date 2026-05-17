닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
오피니언 기자의눈

[기자의눈] ‘기회의 문’ 앞 대형 건설사…‘생존의 문턱’ 선 중견사

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260517010003734

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 17. 16:44

이미지
한 건설 현장에서 근로자가 작업을 하고 있다./연합뉴스
이미지
건설부동산부 김다빈 기자.
"요즘 시장을 보면, 우리가 같은 업종이 맞나 싶습니다." 최근 만난 한 중견 건설사 임원의 말이다. 비슷한 시기 여러 회사를 만나 이야기를 들어보면 표현만 다를 뿐 결은 크게 다르지 않다. 대형사는 기회를 논하지만, 중견사는 당장 생존을 걱정해야 하는 처지라는 것이다.

분명 최근 몇 년간 건설경기를 둘러싼 외부 환경은 녹록지 않다. 국내 부동산 경기 침체는 장기화하고 있고, 여기에 미국·이란 간 무력 충돌까지 겹치며 원자재 수급 불안도 다시 커지고 있다.

하지만 이 같은 환경 속에서도 대형 건설사와 중견 건설사의 온도차는 뚜렷하다. 대형 건설사들은 오히려 새로운 기회를 모색하는 분위기다. 원전과 에너지 인프라, 데이터센터 같은 대형 프로젝트는 물론 중동 지역의 재건 수요까지 잠재적 먹거리로 거론된다.

반면 중견 건설사들엔 이런 이야기가 피부에 와닿지 않는다. 참여 자체가 어려운 시장이기 때문이다. 자금 규모가 크지 않은 중견사로서는 원전이나 해외 재건 사업은 애초에 접근 자체가 쉽지 않은 영역이다.

결국 중견사들의 시선은 국내, 그중에서도 공공 발주 시장으로 향한다. 민간 분양 시장이 얼어붙은 상황에서 공공공사는 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있는 사실상 유일한 대안이기 때문이다. 다만 이 시장 역시 '기회의 장'이라기보다 생존 경쟁에 가깝다. 낙찰을 받더라도 수익성이 담보되지 않는 구조여서다. 예정가격 중심의 입찰 방식에서는 급등하는 공사비를 충분히 반영하기 어렵고, 공사 기간 중 발생하는 원가 상승분을 흡수할 장치도 제한적이다.

이런 한계를 극복하기 위한 해법으로 사업 다각화가 거론되지만, 이 역시 중견사들엔 '그림의 떡'이다. 다각화는 선투자를 전제로 하고, 이는 곧 자금력과 리스크 감내 능력이 있어야 한다. 그러나 중견사들은 대부분 그때 벌어 그때 버티는 구조다. 당장 현금 흐름을 유지하는 것이 급선무인 상황에서 미래를 위한 대규모 투자를 감행하기 쉽지 않은 셈이다.

그렇다면 무엇이 필요할까. 우선 공공시장 내 경쟁 구조를 다시 설계할 필요가 있다. 단순 가격 경쟁 중심의 입찰 방식에서 벗어나 공기 준수 능력, 품질 관리, 원가 관리 역량 등을 종합적으로 평가하는 체계 전환이 요구된다. 아울러 중견사들이 참여할 수 있는 중간 규모 투자사업 시장을 키우는 방안도 검토할 필요가 있다. 에너지 전환이나 지역 인프라 사업에서 일정 지분을 배분하거나, 컨소시엄 참여 시 실질적 역할을 보장하는 방식 등이 대안이 될 수 있다.

물론 기업 스스로의 변화도 필요하다. 무리한 수주 경쟁에서 벗어나 선택과 집중을 통해 리스크를 관리하는 전략이 요구된다. 다만 시장 구조 자체가 저가 경쟁으로 흐르는 상황에서 개별 기업의 노력만으로는 한계가 분명하다.

지금의 건설시장은 같은 바다 위에 떠 있지만, 어떤 배는 엔진을 달고 있는 반면 어떤 배는 노조차 제대로 젓기 어렵다. 파도의 크기를 줄이는 것만큼, 배의 균형을 맞추는 정책이 필요한 시점이다. 이 격차를 방치한다면, 결국 산업 전체의 항로도 흔들릴 수밖에 없기 때문이다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

KDDX, 6년 전 7조 예산에 갇혀 ‘좌초’ 위기.....이대통령 ‘적극재정’ 기조, 돌파구 될까

‘국가 책임’ 내세웠지만…가습기살균제 특별법 곳곳 쟁점

트럼프, ‘연료 고갈’ 쿠바 체제 압박 최고조…‘정부·공산당 위 군림’ GAESA 제재·라울 카스트로 기소 추진

트럼프 방중, 관계 안정 과시 속 교착 상태 그대로…시진핑, 대만·전략틀 주도

엔씨 다이노스 홈경기 애국가 과한 기교 논란 엄지영 “생각·기량 짧았다”

이스라엘, 가자 공습으로 하마스 군사 책임자 알하디드 사살…휴전 이후 최고위급

21세기 대군부인 역사 고증 논란 사과 “자주적 지위 훼손 지적 무겁게 받아들여”

지금 뜨는 뉴스

여의도 핫플됐다는 ‘이곳’…사전 예약에만 2000명 몰렸다

[타보니] 묵직한 외관에 날렵한 몸짓…GV80 쿠페 블랙

[타보니] PHEV로 완성한 슈퍼 SUV ‘람보르기니 우루스 SE’

부모 걱정이 달라졌다…에전에는 ‘차 조심’ 지금은?

월 50만원 3년 넣으면 2255만원…역대급 적급 나온다