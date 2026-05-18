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경제

코스피 급락장에 2거래일 연속 매도 사이드카 발동

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승인 : 2026. 05. 18. 09:33

 
18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7,443.29에, 코스닥지수는 7.25포인트(0.64%) 내린 1,122.57에 개장했다. /연합

코스피가 18일 장초반 급락세를 보이면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 사흘만에 또다시 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 19분 22초께 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.


발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 60.24포인트(5.13%) 내린 1,112.46이었다.


코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 15일 이후 사흘만이며, 거래일 기준으로는 1거래일만이다.


매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.



코스피는 지난 15일 사상 처음으로 8,000 포인트(8천피)를 찍은 후 하락전환해 7,500선 아래로 밀렸고, 하락세를 이어가며 한때 7,100선까지 밀리기도 했다.


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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