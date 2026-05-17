국힘 지도부 18일 광주행… 충청·수도권 이어 호남 민심잡기

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송언석 원내대표는 수도권 지원 일정에 힘을 보탰다. 여기에 지도부가 5·18 민주화운동 기념식을 앞두고 험지인 광주 방문까지 예고하면서 보수 결집과 외연 확장을 동시에 겨냥한 '투트랙 전략'에 속도를 내고 있다는 분석이 나온다.
장 대표는 이날 오후 충남 공주시 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 후보 선거사무소 개소식에 참석해 "거대여당 민주당과 무도한 이재명 정권에 맞서 싸울 제대로 된 투사가 필요하다"며 "지금 윤용근을 부른 것은 대한민국이고, 대한민국의 미래가 그를 이곳으로 불러낸 것"이라고 강조했다. 행사 말미에는 장 대표가 윤 후보 부부에게 '빨간색 운동화' 두 켤레를 깜짝 선물로 전달했고, 이에 윤 후보는 "이 신발 바닥이 다 닳도록 열심히 뛰겠다"고 화답했다.
이날 개소식에는 정진석 전 대통령비서실장도 오랜만에 공개석상에 모습을 드러냈다.
정 전 실장은 "애당을 실천하는 것이 곧 애국을 실천하는 것"이라며 "장 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 윤 후보를 비롯한 국민의힘 후보들을 모두 당선시키는 것이 애당과 애국을 실천하는 길"이라고 말했다. 정 전 실장은 공주·부여·청양 출마를 선언했다가 자진 철회한 바 있다. 개소식에 참석한 국민의힘 의원들도 "정진석의 힘으로 쓸어버리자", "대인의 면모"라고 말하며 정 전 실장 띄우기에 가세했다.
장 대표는 중원 민심뿐 아니라 험지인 호남에도 공을 들이고 있다. 그는 지난 16일 전북 선거대책위원회 발대식에서 험지를 지켜온 당원들을 격려하며 "호남을 외면할 수 없다. 국민의힘이 진정성을 보이고 호남 발전을 위해 끝까지 노력한다면 그때부터 진짜 호남의 변화가 시작될 것"이라고 말했다.
당내 '투톱'인 송 원내대표는 이날 서울 중구·성동을 지역 필승결의대회와 전통시장 방문, 상인 간담회 등을 소화하며 수도권 지원 유세에 집중했다.
장 대표를 비롯한 지도부는 18일 광주에서 열리는 5·18 민주화운동 46주기 기념식에도 참석할 예정이어서 외연 확장 행보에 힘을 싣는 모습이다. 앞서 장 대표는 당 대표 취임 직후 국립5·18민주묘지를 찾았다가 주민 반발 등으로 참배가 무산된 바 있어 이번 광주 방문에도 정치권의 관심이 쏠리고 있다.