정부 “긴급조정 등 강구” 삼전 총파업 저지 총력

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김 총리는 이날 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 긴급 대국민담화를 발표하고 노사 대화 필요성, 국민경제 피해 우려, 긴급조정 가능성 등에 대한 정부 입장을 설명했다.
김 총리는 우선 노사 양측이 협상을 통해 접점을 찾아야 한다고 강조했다. 그는 "삼성전자 노사가 파업이라는 극단적 선택보다 대화와 타협을 통해 이 위기를 함께 해결할 것을 강력히 촉구한다"며 "파업으로 국민경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생하면 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 모든 방법을 강구하지 않을 수 없다"고 말했다.
18일 예정된 사후 조정에 대해서는 "파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회"라며 "노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨서는 안 된다"고 했다.
특히 정부는 삼성전자 파업이 현실화할 경우 그 여파가 개별 기업을 넘어 국민경제 전반으로 확산될 수 있다고 우려했다. 김 총리는 "삼성전자 반도체 생산 차질은 개별 기업의 손실을 넘어 수출 감소, 금융시장 불안, 수많은 협력업체의 경영과 고용 악화, 국내 투자 위축 등 국민경제 전반에 깊은 상처를 남길 것"이라고 지적했다.
김 총리는 이어 "무엇보다 우려되는 것은 글로벌 AI 반도체 전쟁에서 대한민국이 어렵게 확보한 전략적 우위를 경쟁국에 통째로 내어주게 된다는 점"이라며 "한 번 잃어버린 시장과 경쟁력은 다시 회복하기 어려울 수도 있다"고 말했다.
그러면서 "삼성전자 노조는 파업을 고집하기보다 대화와 합의를 통해 접점을 찾는 노력을 계속해 달라"며 "사측도 책임 있는 자세로 협의에 임하고, 노조의 목소리를 경청해 노사 상생 해법 마련을 위해 끝까지 노력해 달라"고 당부했다.
한편 청와대는 '긴급조정권 발동'에는 신중한 기류를 유지하고 있다. 반도체 산업이 수출과 금융시장, 협력업체 고용에 미치는 영향이 큰 만큼 이번 사안을 단순한 노사 갈등이 아닌 산업 리스크로 보는 분위기가 강하다.
강유정 수석대변인은 춘추관 브리핑에서 "노사가 대화를 통해 해결책을 찾길 바라는 입장"이라며 "삼성전자가 우리 경제에서 갖는 중요성이 크다. 파업에 앞서 현명하게 갈등을 해결할 수 있게 정부는 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.