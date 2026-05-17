정부 “긴급조정 등 강구” 삼전 총파업 저지 총력

김민석 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘삼성전자 파업 관련 대국민 담화문’을 발표하고 있다. 이 자리에는 김영훈 노동부장관, 김정관 산업부장관, 윤창렬 국무조정실장이 배석했다. /박성일 기자 rnopark99@