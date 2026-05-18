닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

국내 증권사 해외법인 순이익 68% 급증…미국·홍콩 실적이 견인

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260518010004686

글자크기

닫기

박주연 기자

승인 : 2026. 05. 18. 08:47

해외점포 93개로 확대
동남아 중심 유지 속
미국·인도 진출 가속
clip20260518084019
/금융감독원
국내 증권사들의 해외 사업이 지난해 큰 폭의 실적 개선을 이뤘다. 미국 증시 호조와 미국·홍콩 현지법인의 실적 성장에 힘입어 해외 현지법인 순이익이 1년 새 약 68% 급증했다.

금융감독원이 지난 15일 발표한 '2025년 국내 증권회사 해외점포 영업실적'에 따르면 지난해 말 기준 16개 증권회사가 운영 중인 해외점포는 총 93개로 집계됐다. 현지법인 83개, 사무소 10개로 전년 대비 13개 늘었다.

지역별로는 홍콩·중국·싱가포르 등을 포함한 아시아 지역 점포가 66개로 전체의 71%를 차지했다. 미국은 18개로 뒤를 이었다. 특히 지난해 이후 인도 진출이 확대되면서 기존 동남아 중심의 해외 전략이 다변화되는 모습이다.

지난해 중에는 미국 4개, 홍콩 3개, 인도 2개 등 총 14개 해외점포가 새로 설립됐다. 반면 중국 사무소 1곳은 폐쇄됐다.

증권사별로는 미래에셋증권이 29개 해외점포를 운영해 가장 많았고, 한국투자증권(11개), NH투자증권(8개), KB증권(7개) 등이 뒤를 이었다.

해외 현지법인의 총자산은 지난해 말 기준 357억4000만달러(약 51조3000억원)로 전년보다 4.3% 증가했다. 자기자본은 87억7000만달러(약 12조6000억원)로 7.8% 늘었다.

특히 지난해 해외 현지법인 당기순이익은 4억5580만달러(약 6540억원)로 전년 대비 67.8% 증가했다. 전체 83개 현지법인 가운데 51곳이 흑자를 기록했다.

국가별로는 미국·홍콩·베트남 등 13개국에서 이익을 냈으며, 중국과 일본에서는 적자를 기록했다. 미국 현지법인의 이익 규모가 가장 컸다.

금감원 관계자는 "미국·홍콩·베트남 법인이 실적을 주도하고 있다"며 "미국·홍콩 점포 확대와 인도 등 신규 시장 진출을 통해 해외 사업 지역이 다변화되고 있다"고 평가했다. 이어 "중동 정세 장기화 등 지정학적 리스크로 해외점포 영업 불확실성이 커지고 있는 만큼 손익 변동성 등 잠재 리스크에 대한 모니터링을 강화할 예정"이라고 말했다.
박주연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프·시진핑, 北 비핵화 공동목표 확인…中, 美 농산물 年170억달러 구매

8조 배민 인수전…‘상생·라이더 안전’ ESG 가치 인정받을까

[마켓파워] 박춘희 넘어 ‘홀로서기’ 서준혁, 티웨이 체질개선...부채비율 1500%p 낮췄다

한국형 UAE 바라카 원전 외곽 발전기 드론 피격…미·이란 휴전 교착 속 확전 위험

트럼프 “이란, 서두르지 않으면 아무것도 안 남아”…UAE 원전 피격에 전쟁 재개 위험

21세기 대군부인 고증 논란 여파…대본집 초판 구매자에 수정본 배포

[사설] 이재용 사과… 삼전노조, 파업 철회 결단 내려야

지금 뜨는 뉴스

좋아서 시작했는데…우리는 왜 취미마저 경쟁하게 됐을까

[시승기] 압도하는 검은색 디테일…묵직한 가속력의 쿠페형 SUV

여의도 핫플됐다는 ‘이곳’…사전 예약에만 2000명 몰렸다

부모 걱정이 달라졌다…에전에는 ‘차 조심’ 지금은?

[타보니] PHEV로 완성한 슈퍼 SUV ‘람보르기니 우루스 SE’