송언석 “與, 대통령 범죄 지우려 국가권력 총동원…국힘 부족했다”

"與 오만 심판해야…국민의힘이 與 독주 견제하는 선택"

"국민의힘이 의석수도 능력도 모자랐던 것 사실"

기자 간담회 입장하는 송언석 공동선대위원장<YONHAP NO-6356> 0 국민의힘 송언석 원내대표 겸 공동선대위원장이 18일 국회에서 6.3 지방선거 현안 관련 기자간담회를 열기 위해 입장하고 있다. /연합

송언석 국민의힘 원내대표는 18일 더불어민주당을 향해 "마침내 대통령 한 사람의 범죄를 없애기 위해 국가 권력을 총동원해 공소취소를 강행하겠다고 한다"고 비판했다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "이번 지방선거는 위험한 이재명 정권과 불안한 집권여당 민주당의 독주를 견제하는 선거"라며 "여당의 오만을 심판해 주시기를 간곡히 당부드린다"고 강조했다.송 원내대표는 "공소취소와 세금 폭탄을 막는 투표, 파업 대란을 저지하는 투표가 바로 국민의힘을 선택하는 것"이라며 "장기보유특별공제 폐지, 보유세 인상, 금융투자소득세 도입 등 지방선거 이후 세금 폭탄이 대기하고 있다. 노란봉투법으로 인한 산업현장 혼란도 방치할 수 없다"고 말했다.송 원내대표는 "국민의힘이 부족했다. 민주당 독주를 견제하기에 의석수도, 능력도 부족했던 것이 사실"이라며 "국민 여러분께서 저희 부족함을 채워주시길 간곡히 부탁드린다. 국민의 강력한 경고만이 정권 폭주를 막아 세우는 유일한 방법"이라고 말했다.그는 민주당 광역단체장 후보들을 향한 공세도 이어갔다. 그는 정원오 서울시장 후보를 향해 "본인 공약도 제대로 설명하지 못하는 무능한 후보"라고 했고, 박찬대 인천시장 후보에 대해서는 "인천을 대장동처럼 만들겠다는 후보"라고 비판했다. 또 추미애 경기도지사 후보를 두고는 "법사위의 불통 독재자였다"며고 말했다.아울러 "민주당은 우리 당에 대해 '보수의 품격' 운운하며 공격을 하는데 '주취 폭력' 정원오, '까르띠에 시계' 전재수, '새천년 NHK' 우상호 후보 등 민주당 후보들에게서 집권 여당의 품격을 찾아볼 수 있나"고 비판했다.송 원내대표는 "토론을 회피하고 검증을 두려워하는 겁쟁이들이 대한민국 인구의 절반 이상을 차지하는 수도권에서 광역단체장을 맡을 자격이 있다고 생각하는 국민 안 계실 것"이라고 말했다.특히 각종 여론조사에서 국민의힘 지지율이 반등 흐름을 보이는 배경과 관련해 "이재명 대통령의 공소취소 추진 움직임에 대해 국민들이 '저건 아니다'라고 직관적으로 느끼기 시작한 것"이라며 "일정 부분 상승 흐름은 있지만 여전히 많이 부족하다. 이번 선거에 모든 것을 걸고 절박하게 임해야 한다"고 강조했다.이어 무당층 반응을 묻는 질문에는 "무당층이 아니라 우리 당 떨어져 나가는 사람들이 복귀하는 것"이라며, 중도층 움직임 가능성에 대해서도 "그렇게 생각한다"고 답했다.민주당이 지방선거 이후 '공소취소 특검법'을 강행할 가능성에 대해서는 "추진할 개연성은 상당 부분 있다고 본다"면서도 "그것이 쉽지는 않을 것. 정청래 민주당 대표 입장에서는 이재명 대통령이 목줄을 끝까지 쥐고 있어야 되기 때문"이라고 말했다.