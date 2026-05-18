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LG엔솔, 차세대 LMR 배터리 ‘특허 장벽’ 구축… 미래 배터리 선점 속도

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남현수 기자

승인 : 2026. 05. 18. 10:03

‘발명왕·출원왕’ 시상식 개최… LMR·46시리즈·안전기술 등 핵심 특허 확보
김동명 사장 “특허는 글로벌 경쟁력 핵심… 압도적 기술 리더십 이어갈 것”
[참고사진2] LG에너지솔루션이 서울 여의도 파크원 본사에서 2026 발명왕·출원왕 시상식을 진행했다
LG에너지솔루션이 서울 여의도 파크원 본사에서 '2026 발명왕·출원왕' 시상식을 진행했다./LG엔솔
LG 에너지솔루션이 차세대 LMR(리튬망간리치) 배터리 등 미래 배터리 시장 선점을 위한 핵심 특허 확보에 속도를 내고 있다. 배터리 소재부터 셀·팩·안전 기술까지 전방위 지식재산권(IP) 경쟁력을 강화하며 글로벌 기술 주도권 확보에 나선 모습이다.

LG에너지솔루션은 18일 서울 여의도 파크원 본사에서 '2026 발명왕·출원왕 시상식'을 열고 미래 배터리 기술 분야에서 우수 연구 성과를 낸 임직원 12명을 선정해 시상했다고 밝혔다.

이번 시상식은 LMR 배터리와 원통형 46시리즈, 차세대 배터리 팩 설계 등 핵심 미래 기술 분야에서 혁신 특허를 확보한 연구 인력을 격려하기 위해 마련됐다.

올해 발명왕 금상은 'LMR Cell Chemistry' 분야 핵심 특허를 확보한 박병천 양극재기술담당이 수상했다. 박 담당은 업계가 본격 개발에 나서기 전부터 LMR 양극과 실리콘 음극 조합 기술에 주목해 선제적으로 특허 장벽을 구축했다는 평가를 받았다.

LMR 배터리는 망간 비중을 높여 가격 경쟁력을 확보하면서도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 차세대 배터리 기술로 꼽힌다. LG에너지솔루션은 최근 GM과 차세대 전기 트럭·대형 SUV용 각형 LMR 배터리 양산 프로젝트를 추진하는 등 상용화 작업에도 속도를 내고 있다.

이 밖에도 46시리즈 셀 적용 CAS 구조, 전극 공정 품질 추적 기술, LMR 배터리 고온 내구성 향상 첨가제, 원통형 46시리즈 절연 구조, 비파괴식 셀 수명 진단 기술 등이 발명왕 수상 기술에 포함됐다.

출원왕 금상은 배터리 팩 듀얼쿨링과 상·하부 벤팅 구조 등 안전 기술 관련 다수 특허를 출원한 장혁균 선임이 차지했다. 열전이 지연과 가스·스파크 제어 구조 등 배터리 안전성을 높이는 팩 설계 기술 개발 성과가 높은 평가를 받았다.

LG에너지솔루션은 매년 발명의 날을 맞아 발명왕·출원왕을 선정해 연구개발(R&D) 조직의 창의적이고 도전적인 문화를 장려하고 있다. 특허성·기술성·사업성 등을 기준으로 사내외 전문가 평가를 거쳐 수상자를 선정한다.

김동명 LG에너지솔루션 사장은 "배터리 산업에서 특허는 글로벌 경쟁 우위를 지키는 강력한 무기이자 고객 가치의 원천"이라며 "구성원들의 창의적 도전이 결실을 맺을 수 있도록 R&D 환경을 적극 지원해 압도적 기술 리더십을 지속 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 LG에너지솔루션은 올해 4월 말 기준 등록 특허 약 5만8000건, 출원 특허 약 9만9000건 규모의 글로벌 특허 포트폴리오를 확보하고 있다.
남현수 기자

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