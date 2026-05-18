“공연장 밖까지 BTS 물결”…부산, 도시 전체를 축제로 꾸민다

공항·광안리·부산역까지 ‘아리랑 IN 부산’ 관광 프로젝트 추진

clip20260518104323 0 시는 김해공항 국제선 입국장에 환영 포토존을 운영할 계획이다.

clip20260518111923 0 비짓부산패스 BIG3 할인쿠폰권

clip20260518111956 0 웰컴키트 패키지

부산시가 방탄소년단 월드투어 공연에 맞춰 공항·광안리·부산역 등 도시 전역을 무대로 한 대규모 관광 프로젝트를 가동한다.부산시가 다음 달 12~13일 열리는 '방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산'을 앞두고 도시 전역을 무대로 한 대규모 관광 콘텐츠를 선보인다.부산시는 이번 공연을 단순한 콘서트에 그치지 않고 도시 전체를 하나의 복합 문화·관광 공간으로 확장하는 '도시 전역 축제화 프로젝트'로 추진한다고 18일 밝혔다.시는 케이팝(K-POP) 콘텐츠와 부산의 관광·도시 인프라를 연계해 방문객들이 부산에 도착하는 순간부터 공연 이후까지 도시의 매력을 체험할 수 있도록 '환대·체험·미식·각인' 4단계 전략을 운영한다.시는 우선 김해공항과 부산역 등 주요 관문에 환영 프로그램을 집중 배치한다.김해공항에서는 다음 달 8일부터 14일까지 외국인 관광객 대상 환대 주간 행사를 열고 환영 포토존을 운영한다. 부산역 유라시아플랫폼에는 5일부터 21일까지 웰컴센터를 설치해 관광 안내와 짐 보관, K-POP 체험 프로그램 등을 제공한다.부산역 광장에서는 공연과 함께 지역 제품·정책 홍보 행사도 열린다. 특히 12~13일 진행되는 '부산 팝업스토어'에는 시 6개 부서와 협업업체 30여곳이 참여해 부산 제품 판매기획전을 운영한다.또 부산역 유라시아플랫폼과 해운대스퀘어 등 주요 거점 미디어 시설에는 환영 메시지를 송출하고, 광안대교·누리마루·용두산공원 부산타워 등에는 경관조명을 가동해 축제 분위기를 조성한다.팬과 관광객이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램도 마련된다.시는 12~13일 밤 10시 광안리해수욕장에서 드론 1000대와 광안대교 경관조명이 어우러진 '드론라이팅쇼'를 진행한다. 송상현광장에서는 11일부터 13일까지 방탄소년단 아리랑 앨범의 레드 컬러 조명을 활용한 '더 레드 모먼트 부산'이 열린다. 현장에는 음악공연과 포토존, 체험부스가 마련된다. 또 5일부터 21일까지 BTS THE CITY 디자인으로 꾸민 시티투어버스 테마노선을 운영해 하루 주·야간 각 1회 투어를 진행한다.시는 북·서부산 로컬투어, 도심 낭만코스, 금정권 힐링코스, 해운대권 예술코스 등 4개 테마 관광코스도 구성해 체류형 관광 활성화에 힘을 쏟을 계획이다.부산만의 미식 콘텐츠와 야간관광 프로그램도 운영된다. 부산항 제1부두에서는 4일부터 21일까지 '포트 빌리지 부산 2026'을 열고 지역 식음료(F&B) 50개 팀이 참여하는 미식 라운지와 라이프스타일 마켓을 운영한다. 화명생태공원 연꽃단지 일원에서는 10일부터 14일까지 '별바다부산 나이트 마켓'이 열려 전통주 팝업스토어와 야시장 프로그램을 선보인다.시는 공연장을 찾은 관광객들이 부산을 다시 찾고 싶은 도시로 기억할 수 있도록 관광 연계 프로그램도 강화한다.부산아시아드주경기장 주변에는 부산관광홍보관을 운영해 지역 관광자원과 로컬 콘텐츠를 소개한다.부산역 웰컴센터와 공공숙박시설, 부산관광홍보관 방문객에게는 수량 한정 웰컴키트도 제공한다. 키트에는 부산 관광 기념품과 함께 외국인 전용 관광패스인 '비짓부산패스' BIG3 20% 할인권, 관광 바우처 등이 포함된다.김경덕 시장 권한대행은 "이번 공연은 부산의 안전관리 역량과 도시 브랜드를 세계에 알릴 기회"라며 "공연의 감동이 도시 곳곳의 체험과 미식으로 이어져 부산이 다시 찾고 싶은 글로벌 관광도시로 기억될 수 있도록 관광 환경과 편의 제공에 힘쓰겠다"고 말했다.