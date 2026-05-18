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“지역화폐 쓰면 혜택 많아요”…이천시, ‘경기활성화 페스타’ 홍보 강화

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이천 남명우 기자

승인 : 2026. 05. 18. 14:04

이천역 등 현장 홍보 큰 호응…지역화폐·배달특급 이용 확산
2026 이천시 경기활성화 페스타
이천시 관계자들이 시내 한 전통시장에서 '2026 이천시 경기활성화 페스타'에 대한 현장 홍보 활동을 펼치고 있다. /이천시
경기 이천시가 지역경제 활성화를 위해 진행 중인 소비진작 캠페인 '2026 경기활성화 페스타'가 지역화폐 사용량 증가, 배달특급 이용 확대 등의 성과를 이끌어내고 있는 것으로 나타났다.

이천시는 지역화폐 혜택과 이용 방법을 시민들에게 더 쉽고 친근하게 알리기 위해 주요 다중이용시설과 상권 밀집지역을 중심으로 경기활성화 페스타에 대한 현장 홍보를 적극 추진하고 있다고 18일 밝혔다.

현재까지 총 6회에 걸쳐 진행된 현장 홍보는 예스파크, 문화의 거리, 롯데아울렛, 이천역 등 주요 거점에서 시민들의 뜨거운 참여와 호응을 이끌어냈다. 특히 디지털 기기 사용이 어려운 어르신들을 위한 1:1 맞춤 앱 설치 안내와 유동인구 특성을 고려한 시간대별 홍보 전략은 시민들의 자발적인 참여와 관심을 극대화하는 계기가 됐다는 평가다.

경기활성화 페스타는 시민 체감형 소비지원 정책으로 지역화폐 충전 시 10% 인센티브(월 10만원 한도) 지급, 연매출 3억원 이하 작은가게 가맹점 결제 시 10% 캐시백(월 10만원 한도) 지급, 배달특급에서 지역화폐 결제 시 추가 20% 캐시백(월 2만원 한도) 지급 등 다양한 혜택을 올해 12월까지 운영한다.

이천시 관계자는 "현장 홍보를 통해 시민들이 지역화폐 혜택을 직접 체감하고 실제 소비로 이어질 수 있도록 안내하고 있다"며 "앞으로도 시민과 소상공인이 함께 웃을 수 있는 지역경제 활성화 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
남명우 기자

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