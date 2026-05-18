스타벅스, ‘책상에 탁!’ 슬그머니 수정…5·18 탱크데이 논란 확산

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스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동기념일에 탱크데이 프로모션을 하고 '책상에 탁!'이라는 표현까지 사용하면서 소비자들이 비판을 쏟아내고 있다.논란이 된 행사는 스타벅스가 18일 진행한 텀블러 세트 판매 이벤트다. 프로모션 페이지에는 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 문구가 포함됐다.문제는 18일이 5·18 민주화운동기념일이라는 점이었다. 특히 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"는 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부 발표를 떠올리게 한다는 반응이 이어지며 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 비판 여론이 확산됐다.비판이 이어지자 스타벅스측은 "책상에 탁"이라는 표현을 "작업중 딱"으로 슬그머니 바꾼 것으로 전해졌다.소비자들은 스타벅스 공식 인스타그램에 "5월 18일에 탱크데이라니 제정신인가", "책상에 탁까지 들어간 건 의도를 의심할 수밖에 없다", "이미 다 퍼졌는데 수정만 할 게 아니라 사과해야 하는 것 아니냐" 고 지적했다.일부 이용자는 불매 의사를 밝히기도 했다.스타벅스 관계자는 이와 관련해 "텀블러 프로모션 진행 과정에서 부적절한 문구를 발견했다. 해당 행사는 즉시 중단했으며 향후 비슷한 사례의 재발을 방지하기 위해 내부 체계를 점검하고 개선해 나가겠다"는 입장을 내놨다.이어 "소비자에게 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.