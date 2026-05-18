‘전세계 5번째’ 벤츠 스튜디오 서울…“韓 고객과 더 가까워질 것”

서울 성수동에 벤츠 스튜디오 서울 오픈

코펜하겐·스톡홀름 등 이어 전세계 5번째

[사진1] 메르세데스-벤츠 코리아 브랜드 가치와 라이프스타일 경험 공유하는 메르세데스-벤츠 스튜디오 서울 오픈 0 19일 서울 성수동에 문을 여는 메르세데스-벤츠 스튜디오 서울./벤츠코리아

메르세데스-벤츠 코리아가 서울 성수동에 브랜드 라이프스타일 경험 공간인 '메르세데스-벤츠 스튜디오 서울'을 오픈한다.마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 19일 벤츠 스튜디오 서울에서 열린 오픈식에서 "이곳은 한국 고객들을 위해 만들어진 곳이며, 한국 고객들과 더 가까워지고, 브랜드 가치와 정신을 반영하는 경험을 제공하겠다는 우리의 의지를 담고 있다"며 이같이 밝혔다.벤츠 스튜디오는 벤츠가 자동차 탄생 140주년을 맞아 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화하기 위해 올해 전 세계 18개 주요 도시에서 진행하는 글로벌 이니셔티브다.해당 공간은 코펜하겐, 스톡홀름, 도쿄, 프라하에 이서 전 세계에서 다섯번째로 조성되는 공간이다. 글로벌 시장 내 한국의 중요성과 브랜드 영향력이 반영됐다는 게 벤츠 코리아 설명이다.바이틀 대표는 "기존의 딜러사 전시장도 있지만, 벤츠 스튜디오는 새로운 고객들도 편안한 마음을 갖고 방문할 수 있고, 새롭게 상호작용하는 공간이기도 하다"고 말했다.벤츠 스튜디오 서울은 브랜드 라이프스타일은 물론, 140년에 걸친 헤리티지와 철학, 혁신, 미래 비전까지 하나의 공간 안에 담아낸 '몰입형 브랜드 여정' 콘셉트로 구성됐다.외관 디자인은 독일 바덴뷔르템베르크주 만하임에 위치한 칼 벤츠의 공장에서 영감을 받아 브랜드 헤리티지를 현대적으로 재해석했다. 실내 공간은 벤츠의 '웰컴 홈' 콘셉트를 바탕으로 조성돼 방문객들이 브랜드와 자연스럽게 교감하고 편안하게 머물 수 있도록 조성됐다.전시 공간은 모빌리티의 탄생을 조명하는 'The Origin', 대표적인 메르세데스-벤츠 모델 및 브랜드와 함께한 시대별 아이콘들을 조명하는 'The Icon', 140년 혁신의 역사를 담은 디지털 아카이브 공간 'The Best or Nothing', 빛, 소리, 향이 결합된 몰입형 감각 체험 공간 'The Senses' 등의 4개의 존으로 구성돼 있다.이상국 벤츠 코리아 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "앞으로도 다양한 이니셔티브를 통해 온·오프라인 전반에서 고객과 지속적으로 교류할 것"이라고 전했다.