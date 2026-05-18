‘서울탈환’ 주거 공약발표 정원오…‘스펙트럼’ 넓히는 오세훈

오세훈, 안철수 의원과 현장 행보
정 후보는 이날 서울 중구 서울시청에서 열린 5·18민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 뒤 페이스북을 통해 "말로는 5·18 정신을 이야기하면서 정작 헌법 전문에 5·18 정신을 담고자 했던 개헌안에는 반대하고, 헌정질서와 민주주의를 부정한 세력을 감싸는 '윤 어게인' 정치로는 대한민국의 미래를 지킬 수 없다"고 비판했다.
정 후보는 이어 "우리는 최근 다시 한번 민주주의가 흔들리는 위태로운 시간을 겪었다"며 "계엄과 내란의 밤은 결코 과거의 일이 아니었다. 오월의 희생 위에 세워진 민주주의를 다시는 흔들리지 않게 하겠다"고 강조했다.
정 후보는 이날 오후 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 3대 주거안정 대책을 발표했다. 그는 "지금 서울 청년들이 겪는 전월세난은 명백한 오 후보의 책임"이라며 최근 서울의 전월세난을 오 후보의 주택행정 부실에서 비롯된 문제라고 했다.
정 후보가 발표한 대책에는 연간 청년 월세 지원 규모를 현재보다 2.5배 확대하고, 신혼부부를 위한 실속형 분양주택 1만호와 공공임대주택 3만호를 공급하는 내용이 담겼다. 청년 임대주택 5만호도 차질 없이 공급하겠다고 밝혔다. 또 주택법 개정을 통해 도시형 생활주택 세대수 기준을 현행 300세대 미만에서 500세대 규모로 완화하고, 철도역 반경 500m 이내 역세권의 경우 조례를 통해 최대 700세대까지 한시적으로 허용하는 방안도 추진하겠다고 했다.
오 후보는 이날 안철수 의원과 함께 서울 영등포구 청년취업사관학교를 방문해 교육생들과 간담회를 진행했다. 오 후보는 최근 유승민 전 의원, 이명박 전 대통령, 이준석 개혁신당 대표와 김정철 개혁신당 서울시장 후보를 잇달아 만나며 '중도보수 결집' 행보에 속도를 내고 있다.
오 후보는 이날 행사에선 청년 취업과 첨단기술 역량 강화 지원의 중요성을 강조했다. 그는 "미래 세대에게 어떤 능력을 배양하고 취·창업에 도움을 줄지는 미래 서울의 경쟁력을 확보하는 데 중요한 영역"이라며 "이 분야에 혜안을 가진 안 의원과 서울의 미래를 만들기 위해 손을 잡고 이어나갈 생각"이라고 말했다.
이에 안 의원은 "평소 오 후보와 이야기를 나누면 가장 중점적으로 생각하는 것이 청년들"이라며 "청년이 많이 모인 서울에서 벤치마크가 될 만한 좋은 프로그램을 만들면 전국적으로 퍼져나가 우리나라가 좋은 상황이 될 것이라는 진심을 느낄 수 있었다"고 했다.
오 후보는 기자들과 만나 정 후보를 향해 "중앙 정치 무대에서는 신인에 가까운 분이라 일정 기간 예의주시하며 평가를 자제하고 3~4개월 지켜봤다"며 "여러 의혹이 제기되고 그분의 업적과 더불어 실책과 과오도 나오고 있다. 여러 사례를 종합해보면 도덕적 감수성이 그렇게 높은 편은 아니라고 판단한다"고 비판했다.