‘서울탈환’ 주거 공약발표 정원오…‘스펙트럼’ 넓히는 오세훈

정원오 "오월의 정신 이어갈 것"

오세훈, 안철수 의원과 현장 행보

[포토]청계천에서 청년 부부 만나는 정원오 서울시장 후보 0 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 서울 종로구 청계천에서 열린 찾아가는 서울人터뷰 '청년 서울살이편'에서 청년들과 대화하고 있다./박성일 기자

오세훈, 서울시 창업지원시설 입주 청년 만남 0 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울 여의도공원에서 서울시 창업지원시설 입주 청년들과 만나 점심을 하고 있다./송의주 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 각각 청년 주거와 일자리 현장을 앞세워 맞붙었다. 정 후보는 서울 전월세난을 고리로 오 후보의 주택 행정을 비판하며 청년·신혼부부 주거안정 대책을 내놨고, 오 후보는 안철수 의원과 함께 청년취업 현장을 찾아 미래 산업 인재 육성 필요성을 강조했다.정 후보는 이날 서울 중구 서울시청에서 열린 5·18민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 뒤 페이스북을 통해 "말로는 5·18 정신을 이야기하면서 정작 헌법 전문에 5·18 정신을 담고자 했던 개헌안에는 반대하고, 헌정질서와 민주주의를 부정한 세력을 감싸는 '윤 어게인' 정치로는 대한민국의 미래를 지킬 수 없다"고 비판했다.정 후보는 이어 "우리는 최근 다시 한번 민주주의가 흔들리는 위태로운 시간을 겪었다"며 "계엄과 내란의 밤은 결코 과거의 일이 아니었다. 오월의 희생 위에 세워진 민주주의를 다시는 흔들리지 않게 하겠다"고 강조했다.정 후보는 이날 오후 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 3대 주거안정 대책을 발표했다. 그는 "지금 서울 청년들이 겪는 전월세난은 명백한 오 후보의 책임"이라며 최근 서울의 전월세난을 오 후보의 주택행정 부실에서 비롯된 문제라고 했다.정 후보가 발표한 대책에는 연간 청년 월세 지원 규모를 현재보다 2.5배 확대하고, 신혼부부를 위한 실속형 분양주택 1만호와 공공임대주택 3만호를 공급하는 내용이 담겼다. 청년 임대주택 5만호도 차질 없이 공급하겠다고 밝혔다. 또 주택법 개정을 통해 도시형 생활주택 세대수 기준을 현행 300세대 미만에서 500세대 규모로 완화하고, 철도역 반경 500m 이내 역세권의 경우 조례를 통해 최대 700세대까지 한시적으로 허용하는 방안도 추진하겠다고 했다.오 후보는 이날 안철수 의원과 함께 서울 영등포구 청년취업사관학교를 방문해 교육생들과 간담회를 진행했다. 오 후보는 최근 유승민 전 의원, 이명박 전 대통령, 이준석 개혁신당 대표와 김정철 개혁신당 서울시장 후보를 잇달아 만나며 '중도보수 결집' 행보에 속도를 내고 있다.오 후보는 이날 행사에선 청년 취업과 첨단기술 역량 강화 지원의 중요성을 강조했다. 그는 "미래 세대에게 어떤 능력을 배양하고 취·창업에 도움을 줄지는 미래 서울의 경쟁력을 확보하는 데 중요한 영역"이라며 "이 분야에 혜안을 가진 안 의원과 서울의 미래를 만들기 위해 손을 잡고 이어나갈 생각"이라고 말했다.이에 안 의원은 "평소 오 후보와 이야기를 나누면 가장 중점적으로 생각하는 것이 청년들"이라며 "청년이 많이 모인 서울에서 벤치마크가 될 만한 좋은 프로그램을 만들면 전국적으로 퍼져나가 우리나라가 좋은 상황이 될 것이라는 진심을 느낄 수 있었다"고 했다.오 후보는 기자들과 만나 정 후보를 향해 "중앙 정치 무대에서는 신인에 가까운 분이라 일정 기간 예의주시하며 평가를 자제하고 3~4개월 지켜봤다"며 "여러 의혹이 제기되고 그분의 업적과 더불어 실책과 과오도 나오고 있다. 여러 사례를 종합해보면 도덕적 감수성이 그렇게 높은 편은 아니라고 판단한다"고 비판했다.