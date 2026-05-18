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IT·과학

“글로벌 양자시장 점유율 10% 확보”…인력·기술 확대 저변 쌓는 정부

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서병주 기자

승인 : 2026. 05. 18. 18:16

2035년까지 핵심인력 2500명 육성 목표
지난해 기준 500여명…인력 공급 추진
양자법 개정안 통해 전주기 지원 돌입
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지난 1월 열린 '양자종합계획 발표 및 양자기술 협의체 출범식'에서 인사말을 하고 있는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관./과학기술정보통신부
정부가 향후 국가 경쟁력을 가늠할 척도가 될 양자기술의 고도화를 위해 인력 양성을 비롯해 국내외 동향 분석, 법령 개선 등 전방위적인 저변 확대에 나선다. 2035년까지 핵심인력 양성과 글로벌 시장 점유율 10% 확보라는 목표 아래 인력 공급 체계를 세우는 한편, 첨단 기술 적용 등 전주기적 지원을 위한 제도 개선에 열을 올린다는 계획이다.

18일 과학기술정보통신부에 따르면 산하 공공기관인 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 '양자기술 산업인력양성 및 생태계 기반조성' 사업 공고를 오는 27일까지 진행한다.

미국과 중국, 일본 등 선진국에서 국가 안보와 경제의 핵심 전략기술로 지정한 양자기술은 2030년 글로벌 시장 규모가 약 155조원에 달할 것으로 전망되고 있다. 우리나라 역시 이 같은 추세에 주목, 2023년 '대한민국 양자과학기술 전략'을 발표하고 2035년까지 2500명의 핵심인력 육성과 글로벌 시장 점유율을 10% 확보하겠다는 목표를 제시했다.

지난해 기준 국내 양자기술 핵심 인력은 약 517명으로, 정부의 목표치에 5분의 1 수준에 불과했다. 이에 타 분야 전문인력의 양자 전환 교육 등 다각적 인력 공급의 필요성이 커지며 해당 사업을 추진하게 된 것이다.

다음 달 시작해 2027년 12월까지 진행되는 사업에서는 양자기술과 관련된 신규 유입인력 확보를 위한 인턴십 프로그램을 운영하는 한편, 국제 컨퍼런스·학술대회 등 글로벌 교류 프로그램을 기획한다. 또 통신·센서·컴퓨팅분야와 관련된 국내외 양자기술 동향과 전문기업 현황을 조사·분석, 이를 토대로 양자백서를 2차례 발간하는 등 국내 생태계 활성화를 위한 기반을 조성한다.

정부는 양자기술 산업화 확대를 위한 법·제도적 기반 확충에도 주력하고 있다. 지난 12일 국무회의에서는 '양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 일부개정법률안'이 의결, 양자산업의 전주기 지원 체계를 구축할 수 있는 근거를 확보했다. 개정안은 양자기술에 대한 지원 범위를 연구개발(R&D)에서 산업화와 공급망, 보안 등으로 확대하는 방안을 골자로 하고 있다. 구체적으로 양자-고성능 컴퓨팅(HPC)-인공지능(AI) 융합에 대한 정부의 지원 근거를 최초로 마련해 기술 발전의 제도적 기반을 갖췄으며 양자기술 및 관련 제품의 R&D·상용화 과정에서의 규제에 대한 개선 신청 또는 특례가 가능하도록 했다.

과기부는 양자법 개정안의 국무회의 의결 이후 시행령 등 하위법령 정비를 통해 신규 제도의 안착을 시도한다. 과기부 관계자는 "시행령·시행규칙 등의 제정을 통해 각 제도의 구체적인 운영기준을 마련할 계획"이라고 말했다.
서병주 기자

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