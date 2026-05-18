강동원·엄태구·박지현·오정세, 올여름 가장 유쾌한 팀이 왔다

음악·코미디·감성 모두 놓치지 않은 '와일드 씽'

손재곤 감독 신작…오는 6월 3일 개봉

손재곤 감독의 '와일드씽' 시사간담회 0 '와일드씽' 시사회에 참석한 엄태구(왼쪽부터)·박지현·손재곤 감독·오정세·강동원/연합뉴스

강동원이 헤드스핀을 돌고, 엄태구가 랩을 내뱉는다. 박지현은 90년대 혼성그룹 센터로 무대 한가운데를 장악하고, 오정세는 감성 발라드 가수로 변신한다. 쉽게 상상하기 어려운 조합이지만 이상하게 힙하고 웃기며, 보고 있으면 괜히 뜨거워진다. 영화 '와일드 씽'은 그 낯선 에너지를 가장 큰 무기로 끌어안는다. 배우들은 기존 이미지에서 한 발 벗어난 캐릭터들을 통해 복고 코미디와 음악 영화 특유의 텐션을 완성해냈다.18일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서는 영화 '와일드 씽' 시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이날 현장에는 손재곤 감독과 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세가 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 다시 재기를 꿈꾸며 벌어지는 이야기를 담은 코미디 영화다.무엇보다 작품은 강동원·엄태구·박지현·오정세라는 조합만으로도 강한 화제를 모았다. 독보적인 아우라의 댄스머신 '현우' 역의 강동원, 거침없는 스웨그의 폭풍 래퍼 '상구' 역의 엄태구, 청량미 넘치는 절대 매력의 '도미' 역 박지현은 극 중 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'로 뭉쳐 예상 밖의 시너지를 만들어낸다. 여기에 과거 트라이앵글의 라이벌이었던 원조 발라드 스타 '성곤' 역의 오정세까지 합류하며 극에 활력을 더했다.손 감독은 "무모하지만 끝까지 밀어붙이는 인물들의 에너지가 중요했다"며 "관객들이 캐릭터들을 응원하게 만들고 싶었다"고 설명했다. 그러면서 "음악과 퍼포먼스가 결합되면서 인물들의 절실함과 움직임이 자연스럽게 살아난 것 같다"고 덧붙였다.강동원은 극 중 브레이크댄서 출신 아이돌 현우를 연기하기 위해 실제로 헤드스핀 연습에만 수개월을 투자했다. 그는 "시나리오를 읽었을 때 굉장히 재밌었다"며 "또 다른 액션 영화를 찍는다는 느낌으로 도전했다"고 말했다. 이어 "그 시절 인터뷰 자료들을 많이 찾아봤다. 지금과는 말투나 분위기가 조금 다르더라"며 "TV 촬영 장면에서는 당시 느낌을 재미있게 살려보려고 했다"고 밝혔다.1990년대 아이돌 스타일에 대해서는 "제 세대가 실제로 그분들을 보면서 자랐다"며 "여러 선배님들의 스타일과 춤선을 오마주한 느낌으로 연기했다"고 설명했다.엄태구는 폭풍 래퍼 상구 역으로 새로운 얼굴을 보여준다. 그는 "모든 게 도전이었다. 안무도 그렇고 캐릭터 자체 텐션이 높았다"며 "두려웠지만 대본이 너무 재밌었고 강동원 선배님이 캐스팅됐다는 이야기를 듣고 해보고 싶었다"고 털어놨다. 또 "랩은 선생님이 가르쳐주시는 대로 최대한 따라가려고 했다"며 "가발과 의상, 분장이 더해지면서 상구라는 인물의 힘을 얻은 것 같다"고 말했다.박지현은 극 중 트라이앵글의 센터 도미 역을 맡았다. 그는 "손재곤 감독님의 팬이었다"며 "도미라는 캐릭터가 가진 당당하고 유머러스한 매력이 좋았고 그 시대 감성을 가장 잘 담아내고 싶었다"며 "핑클 이효리 선배님의 섹시함과 상큼함, 눈웃음을 많이 참고하려고 했다"고 설명했다. 그러면서 "말투와 분위기 역시 당시 자료들을 찾아보면서 연구했다"고 덧붙였다.오정세는 한때 트라이앵글에 밀려 늘 2위에 머물렀던 발라드 가수 성곤 역으로 변신했다. 그는 "보컬 트레이닝도 처음 받아봤다"며 "빨대를 물고 호흡 연습을 계속했는데 그런 작은 행동들로 성곤의 절실함을 표현하고 싶었다"고 회상했다.손 감독은 "90년대 음악과 스타일은 이미 수많은 콘텐츠에서 반복돼 왔다"며 "그 익숙함보다 못하면 어쩌나 하는 부담도 있었다"고 고백했다. 이어 "각자의 추억 속 스타일들이 자연스럽게 떠오를 수 있도록 여러 시대의 감성을 참고했다"고 설명했다.최근 공개된 트라이앵글 뮤직비디오와 음원 역시 화제를 모으고 있다. 강동원은 "개봉 전부터 반응이 좋아 감사하지만 너무 과몰입하셔서 영화와 연결해 실망하실까 걱정도 된다"며 웃었다.마지막으로 오정세는 "'와일드 씽'은 따뜻하고 귀여운 영화"라며 "오늘 영화를 다시 보니 마음이 뭉클해지는 순간들도 있었다"고 작품에 대한 애정을 드러냈다.한편 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉한다.