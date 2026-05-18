세라젬, 국가브랜드경쟁력지수 헬스케어 부문 3년 연속 1위

1 0 세라젬이 최근 출시한 '파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든'.

세라젬은 한국생산성본부가 주관하는 '2026 국가브랜드경쟁력지수(NBCI)' 조사에서 3년 연속 헬스케어(안마가전) 부문 1위에 선정됐다고 18일 밝혔다.국가브랜드경쟁력지수(NBCI)는 기업의 마케팅 활동을 통해 형성된 브랜드 인지도 및 이미지, 충성도 등을 종합적으로 평가해 브랜드 경쟁력을 산출하는 지표다.세라젬은 이번 조사에서 제품 경쟁력과 유통·마케팅 전반에 걸쳐 전략을 강화하며 3년 연속 1위를 기록, 브랜드 가치를 입증했다.그동안 회사는 28년간 축적한 의료기기 기술력을 바탕으로 척추 관리 의료기기 '마스터 V 컬렉션'과 프리미엄 안마의자 '파우제 M 컬렉션'의 라인업을 지속적으로 강화해왔다.제품 측면에서는 끊임없는 혁신을 통해 주요 라인업을 강화하며 경쟁력을 높이기도 했다. 지난해 하반기 '마스터 V11'을 선보이며 마스터 V 컬렉션 라인업을 완성했다. 또한 올 상반기에는 '마스터 V5'를 출시해 30~40대를 중심으로 한 초기 척추 관리 수요까지 아우르는 라인업을 구축했다.프리미엄 안마의자 '파우제 M 컬렉션'도 제품 혁신을 거듭했다. 지난해 소재, 패턴, 컬러가 각기 다른 12가지 사이드 커버 중 선택해 구입할 수 있는 '파우제 M8 Fit'을 선보였다.이어 인테리어와 개인 취향 변화에 따라 사이드 커버를 교체할 수 있도록 '파우제 피팅 서비스'를 도입했다. 여기에 프로 듀얼 엔진 기반의 목·어깨·허리 동시 관리 기능을 갖춘 프리미엄 전신 안마의자 '파우제 M10'까지 선보이며 '파우제 M 컬렉션' 라인업을 완성했다.뿐만 아니라 세라젬은 '파우제 M8 Fit'의 디자인 확장성을 바탕으로 아트 컬래버레이션을 통한 제품 차별화에도 힘쓰고 있다. 최근에는 서호성 작가와 협업해 '나만의 비밀 정원' 콘셉트의 작품을 담은 '파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든'을 출시했다.유통 측면에선 기존 매장과 차별화된 오프라인 접점을 확대했다. 세라젬은 용인 기흥과 서울 상일동에 관람·체험·구매를 아우르는 라이프스타일 코디네이팅 스토어 '세라젬 웰스토어'를 오픈하고, '세라젬 웰라운지'를 통해 세라젬의 7-케어 솔루션을 통합적으로 경험할 수 있는 공간을 마련했다.프로모션 및 마케팅 측면에서도 브랜드 메시지를 강화했다. '세라젬으로 집에서 쉽게' 캠페인을 통해 온 가족이 일상에서 간편하게 척추 관리를 이어갈 수 있는 척추 관리 의료기기 이미지를 전달했으며, '파우제 피팅 서비스' 캠페인에서는 세라젬의 디자인 경쟁력과 헬스테리어 전략을 바탕으로 개인의 취향과 인테리어 트렌드에 맞춘 공간 연출 가치를 강조했다.