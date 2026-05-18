손정현 스타벅스 대표 “잘못된 5·18 마케팅 깊이 사죄”

대표이사 명의 2차 사과문 발표

“5월 영령·광주 시민께 깊이 사죄”

행사 즉각 중단·내부 조사 착수

손정현 스타벅스 코리아 대표이사. / 아시아투데이DB 0 손정현 스타벅스 코리아 대표이사. / 아시아투데이DB

제46주년 5·18민주화운동 기념일 당일 이른바 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚은 스타벅스코리아가 대표이사 명의의 2차 사과문을 발표하며 재차 고개를 숙였다.18일 손정현 스타벅스코리아 대표이사는 사과문을 통해 "오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 위해 헌신한 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.이어 "5·18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다"며 "사안의 엄중함을 통감하고 있으며, 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다"고 말했다.그러면서 "이번 사건 발생 원인에 대해 철저하게 조사해 경위를 면밀히 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다하겠다"고 했다.손 대표는 재발 방지를 위해 내부 프로세스 개선과 함께 전 임직원을 대상으로 역사·윤리 교육을 실시하겠다고도 밝혔다. 그는 "마케팅을 포함한 모든 행사를 준비함에 있어 사전 검수 절차를 철저하게 검증해 다시는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.앞서 스타벅스코리아는 이날 오전 '단테·탱크·나수데이' 이벤트를 열고 '컬러 탱크 텀블러 세트'와 '탱크 듀오 세트'를 판매했다. 행사 문구에 포함된 '책상에 탁' 표현 등을 두고 온라인에서는 5월 18일을 '탱크데이'로 표현한 것이 5·18 민주화운동을 비하한 것 아니냐는 비판이 확산됐다. 일부 소비자들은 해당 문구가 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 치안본부 발표를 연상시킨다고도 지적했다.관련 논란이 확산되자 스타벅스코리아는 해당 행사를 즉각 중단하고 관련 게시물을 삭제했으며, 이후 대표이사 명의의 추가 사과문을 내고 재발 방지 대책 마련에 나섰다.