닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 유통

손정현 스타벅스 대표 “잘못된 5·18 마케팅 깊이 사죄”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260518010005073

글자크기

닫기

차세영 기자

승인 : 2026. 05. 18. 19:33

대표이사 명의 2차 사과문 발표
“5월 영령·광주 시민께 깊이 사죄”
행사 즉각 중단·내부 조사 착수
손정현 스타벅스 코리아 대표이사. / 아시아투데이DB
손정현 스타벅스 코리아 대표이사. / 아시아투데이DB
제46주년 5·18민주화운동 기념일 당일 이른바 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚은 스타벅스코리아가 대표이사 명의의 2차 사과문을 발표하며 재차 고개를 숙였다.

18일 손정현 스타벅스코리아 대표이사는 사과문을 통해 "오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 위해 헌신한 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "5·18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다"며 "사안의 엄중함을 통감하고 있으며, 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다"고 말했다.

그러면서 "이번 사건 발생 원인에 대해 철저하게 조사해 경위를 면밀히 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다하겠다"고 했다.

손 대표는 재발 방지를 위해 내부 프로세스 개선과 함께 전 임직원을 대상으로 역사·윤리 교육을 실시하겠다고도 밝혔다. 그는 "마케팅을 포함한 모든 행사를 준비함에 있어 사전 검수 절차를 철저하게 검증해 다시는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

앞서 스타벅스코리아는 이날 오전 '단테·탱크·나수데이' 이벤트를 열고 '컬러 탱크 텀블러 세트'와 '탱크 듀오 세트'를 판매했다. 행사 문구에 포함된 '책상에 탁' 표현 등을 두고 온라인에서는 5월 18일을 '탱크데이'로 표현한 것이 5·18 민주화운동을 비하한 것 아니냐는 비판이 확산됐다. 일부 소비자들은 해당 문구가 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 치안본부 발표를 연상시킨다고도 지적했다.

관련 논란이 확산되자 스타벅스코리아는 해당 행사를 즉각 중단하고 관련 게시물을 삭제했으며, 이후 대표이사 명의의 추가 사과문을 내고 재발 방지 대책 마련에 나섰다.
차세영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기