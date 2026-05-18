광주서 만난 鄭·張… “野 내란세력 심판” “與 권력확장 도구화”

정청래 더불어민주당 대표(앞줄 왼쪽부터), 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 국민의례를 하고 있다. /연합