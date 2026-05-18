李대통령 “5·18정신, 헌법전문에 수록 최선”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 제46주년 5·18 민주화운동 기념식, 광주 옛 전남도청 방문을 마친 뒤 상무관에서 헌화하고 있다. 문화체육관광부는 전시·추모공간 등으로 조성한 옛 전남도청을 이날 정식 개관했다. /연합