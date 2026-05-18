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李대통령 “5·18정신, 헌법전문에 수록 최선”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 05. 18. 17:49

여야 초당적 협력·결단 당부
"민주유공자 직권등록제 마련"
이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 제46주년 5·18 민주화운동 기념식, 광주 옛 전남도청 방문을 마친 뒤 상무관에서 헌화하고 있다. 문화체육관광부는 전시·추모공간 등으로 조성한 옛 전남도청을 이날 정식 개관했다. /연합
이재명 대통령은 18일 "1980년 광주가 꽃피웠던 대동세상이 혹독한 겨울 밤 서로의 체온으로 민주주의를 지켜낸 '빛의 혁명'으로 부활했다"며 "5·18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 이날 오전 광주 동구 옛 전남도청 앞에서 열린 46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석해 "국민 주권을 증명한 원동력이자, 대한민국 현대사의 자부심인 5월 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록, 5·18민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당히 새겨야 한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다"며 "4·19혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌다"고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 "정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속인 만큼, 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 부탁드린다. 광주시민과 전남도민을 넘어, 대한국민 여러분의 변함없는 지지와 성원도 당부드린다"고 거듭 말했다.

이 대통령은 복원 작업을 마치고 이날 정식 개관한 전남도청을 세계시민이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 만들고, 직계가족이 아닌 정부도 민주유공자 등록을 할 수 있도록 하는 '5·18 민주유공자 직권등록 제도'를 마련하겠다고도 약속했다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 기념식 참석에 앞서 5·18민주화운동 유족들과 광주 북구 5·18민주묘지를 찾아 참배하고, 전시 공간으로 탈바꿈한 전남도청을 둘러봤다. 이 대통령은 이날 오후 무안공항 참사 현장을 방문해 유해 수습 상황을 점검하고 유가족을 위로하기도 했다.
홍선미 기자

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