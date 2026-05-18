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여야 ‘GTX 철근 누락·삼성 파업’ 놓고 충돌

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심준보 기자

승인 : 2026. 05. 18. 18:00

지선 앞두고 정원오·오세훈 책임론
노봉법 부작용 vs 흑색선동 공방도
국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 윤건영 간사(오른쪽)가 18일 국회 소통관에서 GTX-A 삼성역 공사 과정에서 발생한 철근 누락 및 구조 결함 문제와 관련, 서울시의 대처를 비판하고 있다. /연합
더불어민주당과 국민의힘이 18일 '수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 부실시공 은폐 논란'과 '삼성전자 총파업 예고' 문제를 놓고 정면 충돌했다. 서울시장 후보 간 안전 책임 공방에 더해 노동 정책을 둘러싼 여야 대치까지 겹치며 6·3 지방선거를 앞둔 전선이 확산하는 모습이다.

정원오 민주당 서울시장 후보 선거대책위원회 수석대변인을 맡은 이정헌 의원은 이날 "서울시가 세 차례 국가철도공단에 보고했다는 주장은 철근 누락 부실공사를 은폐했다는 자기고백일 뿐"이라고 비판했다. 이 의원은 "수백만 명이 이용할 다중이용시설에 철근이 누락됐다는 중대한 사실을 보고서에 살짝 끼워 넣고 보고했다고 주장하는 것이 대체 어느 나라의 행정 문법인가"라며 "오세훈 후보는 더 이상 '첨부파일' 뒤에 숨지 말라. 오세훈 시정의 '끼워넣기 행정'이 면죄부가 될 수 없다"고 지적했다.

이에 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측 김병민 대변인은 "국토부의 5~6개월 보고 지연은 정원오 후보와 민주당의 거짓 선동"이라며 "서울시는 국회 행정안전위원회 등에 참석해 정상적인 서면 보고를 마쳤다"고 반박했다.

국민의힘 곽규택 수석대변인이 18일 서울 종로구 서울경찰청에서 더불어민주당 정원오 서울시장 후보에 대한 고발장을 제출하고 있다. /연합
아울러 삼성전자 총파업 예고 사태를 두고는 국민의힘이 민주당을 향해 책임론을 제기했다. 조용술 중앙선대위 대변인은 법원의 삼성전자 위법 쟁의행위 금지 가처분 일부 인용 결정을 언급하며 "이번 법원 결정은 반도체가 더 이상 개별 기업의 문제가 아니라 국가 경제와 안보를 떠받치는 전략 산업이라는 점을 다시 한번 확인한 것"이라고 밝혔다.

조 대변인은 이어 "이재명 정권이 추진해 온 이른바 '노란봉투법'에 대한 반성과 성찰이 여전히 없다"며 "불법 쟁의행위에 대한 손해배상 책임을 사실상 제한해 위법 파업에 면죄부를 줄 수 있다는 우려가 끊이지 않았다"고 비판했다.

이에 박해철 민주당 대변인은 "국민의힘이 '과거에는 임금·근로시간이 쟁의 대상이었으나 노란봉투법 이후 성과급과 경영 판단까지 파업 대상이 됐다'고 주장하는 것은 노동법의 기초조차 모르는 것"이라고 반박했다.
심준보 기자

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