여야 ‘GTX 철근 누락·삼성 파업’ 놓고 충돌

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 윤건영 간사(오른쪽)가 18일 국회 소통관에서 GTX-A 삼성역 공사 과정에서 발생한 철근 누락 및 구조 결함 문제와 관련, 서울시의 대처를 비판하고 있다. /연합