삼성물산, 인테리어 기업 한샘과 협업…‘홈닉’으로 입주 전 서비스 누린다

입주예정자 위한 입주청소·부분시공 등 서비스까지

삼성물산 홈플랫폼 '홈닉' 메인 화면 0 삼성물산 건설부문이 운영 중인 홈플랫폼 '홈닉' 메인 화면./삼성물산

삼성물산 건설부문의 홈플랫폼 '홈닉'이 입주 예정자를 위한 서비스를 새롭게 추가하며 주거 서비스 영역을 입주 전 단계까지 확대한다.삼성물산은 자사 홈플랫폼 '홈닉'에 입주 준비 단계 서비스를 제공한다고 19일 밝혔따.지난달 AI(인공지능) 세무 분석 기능을 도입한 데 이어 지속적으로 고객 접점을 강화하기 위한 조치라는 설명이다.구체적으로 인테리어 전문기업 한샘과 협업해 평면 구조에 최적화된 인테리어 스타일링을 제안하는 '홈스타일' 서비스를 선보인다.홈닉이 적용되는 신축 단지 입주 예정자는 평형별 인테리어 콘셉트를 3D(3차원)로 미리 확인할 수 있다. 쇼룸 상담 예약부터 구매까지 한 번에 가능한 원스톱 서비스를 이용할 수 있다.'홈스타일' 서비스는 오는 8월 입주 예정인 '반포 래미안 트리니원' 단지에 처음 적용된다. 홈닉에서 인테리어 콘셉트를 살펴본 뒤 지정 매장인 한샘 플래그십 논현점과 한샘 아이파크몰 용산점에서 상담 예약 및 구매 계약을 진행할 수 있으며, 계약 시 최대 8% 할인 혜택도 제공된다.또 입주 서비스 플랫폼 '헬로입주'와 협력해 입주 청소와 부분 시공 등 입주 과정에 필요한 서비스를 홈닉 안에서 간편하게 비교·신청할 수 있도록 했다.헬로입주는 1300만건 규모의 시공 경험을 보유한 입주 서비스 플랫폼이다. 입주 이후에도 홈닉을 통해 홈케어 서비스를 지속적으로 이용할 수 있어 고객 편의성이 높아질 전망이다.삼성물산은 이번 서비스 확대를 통해 홈닉을 단순 생활 편의 플랫폼을 넘어 '아파트 라이프케어 솔루션'으로 발전시킨다는 전략이다. 계약부터 입주, 거주까지 전 과정을 아우르는 통합 플랫폼 구축이 목표다.