“갤럭시 AI 생태계 넓힌다”…베일 벗은 삼성전자 첫 ‘AI 글라스’

삼성전자, 구글 IO 2026에서 AI 글라스 최초 선보여(1) (1) 0 삼성전자가 '구글 I/O 2026'에서 공개한 'AI 글라스' 제품 이미지./삼성전자

삼성전자가 구글과 기술 협업을 통한 'AI(인공지능) 글라스'를 공개했다. AI 글라스가 스마트폰을 이을 차세대 폼팩터로 각광 받는 가운데 올해 56억 달러 규모까지 성장이 예상되는 시장 공략에 본격 시동이 걸린 모습이다.삼성전자는 19일(현지시간) 미국 캘리포니아 마운틴뷰 구글 본사에서 열린 '구글 I/O 2026'에서 '안드로이드 XR(혼합현실) 기반 AI 글라스' 2종을 선보였다. 지난해 12월 양사가 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터, 워비파커와 AI 글라스 협업을 발표한 이후 제품 디자인을 공개한 것은 이번이 처음이다.양사에 따르면 삼성전자의 정밀한 하드웨어 기술과 구글의 개인화된 AI 서비스가 집약된 제품으로, 아이웨어 파트너사의 독창적인 디자인을 결합해 사용자가 일상에서도 이질감 없이 상시 착용할 수 있는 폼팩터를 구현했다. 갤럭시 AI 스마트폰의 핵심 기능을 보조하는 '컴패니언' 기기로, 사용자는 스마트폰을 꺼내지 않고도 AI 경험을 누릴 수 있다.이번 AI 글라스는 디스플레이는 없지만 스피커, 카메라, 마이크가 내장돼 사용자의 상황을 실시간으로 이해하고 번거로운 조작 없이 음성만으로 다양한 편의 기능을 실행할 수 있다. 구글 AI '제미나이'를 호출해 스마트폰을 보지 않고도 목적지까지 길 안내를 받을 수 있으며, 주변 카페 추천이나 음료 주문까지 음성으로 진행할 수 있다.또 대화 상대의 목소리 톤을 반영한 실시간 음성 번역을 비롯해 메뉴판이나 표지판 등 사용자가 보고 있는 텍스트를 번역해 알려주는 것도 가능하다. 스마트폰으로 수신된 메시지를 요약해 알려주며, 별도의 조작 없이 음성만으로 캘린더에 일정을 추가할 수 있다. AI 글라스에 탑재된 카메라로 현재 보고 있는 장면을 즉시 촬영할 수도 있다.시장조사업체 스마트애널리틱스글로벌은 전세계 AI 글라스 시장이 지난해 12억 달러에서 올해 56억 달러 규모로 1년 새 4배 이상 커질 것으로 내다봤다. 오는 2030년 예상 출하량은 7500만대 수준으로 수요가 급격히 늘어나는 추세다. 또 다른 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 하반기 기준 AI 글라스 시장에서 메타가 80% 이상의 압도적 점유율을 차지하고 있으며, 애플도 기술 고도화에 속도를 내는 중이다.후발주자격인 삼성전자는 올해 하반기 신규 AI 글라스를 출시할 예정으로, 오는 7월 영국 런던에서 열리는 '갤럭시 언팩' 행사에서 해당 제품을 공개할 가능성에 무게가 실린다. 김정현 삼성전자 MX사업부 부사장은 "이번 AI 글라스는 삼성의 AI 비전을 확장하는 중요한 이정표"라며 "삼성의 모바일 리더십과 파트너사와의 협업을 바탕으로 갤럭시 생태계 경험을 확장해 더 의미있는 사용자 경험을 제공하는 데 집중할 것"이라고 밝혔다.