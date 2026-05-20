중노위, 삼성전자 노사에 조정안 제시…논의 하루 더

clip20260520045115 0 삼성전자 노사가 총파업 예고 하루 전인 20일까지 사후조정을 이어간다고 밝혔다. 사진은 사후조정 회의가 열리는 정부세종청사 중앙노동위원회 조정실./이지선 기자

삼성전자 노사가 결국 핵심 쟁점에서 최종 합의에 이르지 못하면서 중앙노동위원회(중노위)가 조정안을 제시했다. 다만 노사는 협상도 하루 더 이어간다. 중앙노동위원회는 차수를 변경해 3차 사후조정을 20일 개최한다고 밝혔다.20일 중노위는 전날 늦은 밤까지 이어진 삼성전자 2차 사후조정을 정회하고, 이날 오전 10시 차수를 변경해 재개한다고 밝혔다. 지난 18일부터 진행된 삼성전자 노사 간 2차 사후조정은 당초 19일 오후 7시 종료 예정이었으나 결국 자정을 넘겨서까지 결론을 내지 못했다.양측의 안건을 중재해 만든 합의안에 사측은 깊게 고심했고, 이에 박수근 중노위 위원장은 양쪽에 조정안도 제시한 것으로 알려졌다. 박수근 중노위 위원장은 "한 가지가 정리되지 않았다. 사용자 측이 최종적으로 입장을 정리해 오기로 했다"고 전했다. 사측은 양측의 합의안과 조정안에 대해 검토한 뒤 3차 사후조정에 돌입한다.앞서 노조는 성과급 지급 기준의 단체협약 명문화와 영업이익 15% 재원 배분 확대를 요구해왔다. 반면 사측은 성과주의 원칙과 사업부별 차등 보상 필요성을 강조하며 맞서왔다.결국 총파업 예고일인 21일 하루 전까지 양측의 대치는 이어지게 됐다. 다만 중노위 측은 조정이 이날 오전을 넘기지는 않을 것으로 전망했다. 합의안이 도출될 경우 노조 측에서 투표를 진행해야햐는 시간을 고려해서다.정부는 삼성전자 파업이 국가 경제에 미칠 영향을 우려하며 상황을 예의주시하고 있다. 김정관 산업통상자원부 장관은 이날 국회에서 "삼성전자 파업의 파장을 국민 모두가 우려하고 있다"고 밝혔다. 앞서 이재명 대통령은 노사 상생 필요성을 강조했고, 김민석 국무총리는 긴급조정권 가능성을 언급한 바 있다.