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사회 사건·사고

한밤 중 서울 강서구 아파트서 불…1명 병원 이송

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김홍찬 기자

승인 : 2026. 05. 24. 10:12

소방, 화재 2시간 만에 완진
119
/연합
한밤 중 서울 강서구의 아파트에서 불이 나 1명이 다쳤다.

24일 소방당국에 따르면, 이날 오전 0시 52분께 강서구 내발산동의 한 아파트 5층에서 불이 났다. 이 불로 연기를 흡입한 1명이 병원으로 이송됐다. 중상이나 사망자는 없었고, 주민 50여명은 자력으로 대피했다.

소방은 차량 35대와 인력 119명을 투입해 화재 발생 약 1시간 46분 만인 오전 2시 38분쯤 불을 완전히 껐다.

소방당국은 정확한 화재 원인 파악을 위해 합동 감식을 진행할 예정이다.
김홍찬 기자

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