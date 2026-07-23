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예천군, 국립경국대 의대 유치 지원 TF 출범…도청신도시 입지 총력

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예천 장성훈 기자

승인 : 2026. 07. 23. 16:48

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경북도, 국립경국대 의과대학 부지로 ‘경북도청신도시’ 최종 확정
부군수 총괄 18명 전담 TF팀 가동… 경북도 등 유관기관과 공동 대응
‘범군민협의체’ 추진… 민·관 역량 하나로 모아 유치전 본격화
예천군
국립경국대 의과대학 유치 지원 TF팀 회의 모습/예천군
경북 예천군이 국립경국대학교 의과대학과 부속병원의 경북도청신도시 유치를 지원하기 위해 전담 조직을 구성하고 본격적인 대응에 나섰다.

예천군은 경북도가 국립경국대 의대와 부속병원 부지를 경북도청신도시로 확정함에 따라 '국립경국대 의과대학 유치 지원 TF팀'을 발족하고 23일 첫 회의를 열었다.

회의에서는 현재까지의 추진 상황과 관계기관 협의 내용을 공유하고 분야별 추진 과제와 부서별 역할을 점검했다.

TF팀은 박창배 부군수를 총괄로 관련 실·과·소장과 호명읍장 등 18명으로 구성됐으며, 의대 설립과 유치에 필요한 행정 지원을 담당한다.

국립경국대 의대는 대학과 부속병원, 기숙사를 한곳에 집적하기 위해 예천지역 의료시설 용지를 포함한 안동·예천 경계 일대 약 13만㎡를 활용하는 방안이 확정되면서 예천군의 역할이 더욱 중요해졌다고 군은 설명했다.

공공의대 신설은 교육부와 보건복지부가 추진하는 국가사업으로 2030년 개교를 목표로 하고 있다. 현재 전남(목포대·순천대), 전북(남원), 인천 등 전국 지방자치단체도 유치 경쟁을 벌이고 있다.

군은 경북도의 대정부 유치 활동을 지원하는 한편 경쟁 지역과 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 범군민 유치협의체를 구성하고, 도청신도시 입지의 필요성을 알리는 대정부 건의와 군민 참여 홍보 활동도 추진할 계획이다.

또 경북도와 안동시, 국립경국대, 경북연구원 등 관계기관과 협력체계를 구축해 의대 설립을 위한 행정 지원을 이어갈 방침이다.

안병윤 군수는 "국립경국대 의과대학 설립은 민선 9기 핵심 현안이자 예천의 미래를 좌우할 중요한 과제"라며 "의과대학과 부속병원이 도청신도시에 들어설 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
장성훈 기자

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