이회창 전 한나라당 총재 부인 한인옥 여사 별세…향년 88세

clip20260524183051 0 자유선진당 이회창 대표가 지난 2010년 6월 2일 오전 부인 한인옥씨와 함께 충남 예산군 예산읍 예산리 신성아파트관리사무소에 마련된 투표소를 찾아 투표를 한 뒤 기표용지를 투표함에 넣고 있다. /연합뉴스

이회창 전 한나라당(국민의힘 전신) 총재의 부인 한인옥 여사가 23일 별세했다. 향년 88세.1938년 경남 함안에서 한성수 전 대법관의 딸로 태어난 고인은 경기여고와 서울대 사범대 가정교육과를 졸업했다.고인은 1962년 이 전 총재와 결혼한 뒤 1997년과 2002년 이 전 총재가 한나라당 대통령 선거 후보로 출마했던 시기를 비롯해 한평생 이 전 총재 곁에서 합리적인 조언을 건네며 묵묵히 내조해왔다는 평가를 받는다. 한 정치권 인사는 연합뉴스에 "여사께서는 결혼 이후 산전수전을 다 겪으며 이 전 총재 곁에서 드러내지 않고 묵묵히 온갖 역경을 함께 하며 내조해온 분"이라고 고인을 회고했다. 이 전 총재를 '정치적 스승'으로 모셔 온 유승민 전 의원은 페이스북 글에서 "법조인의 아내에서 정치인의 아내가 되신 지난 30여 년 간 많은 일들을 겪으셨는데도 항상 단아한 기품을 잃지 않으셨던 분이다. 제가 시련을 겪을 때마다 누구보다 안타까워하시고 용기를 주시던 따뜻한 분이셨다"며 고인을 회상했다.정치권에서는 장동혁 국민의힘 대표, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 김정철 개혁신당 서울시장 후보 등 보수 정당 주요 당직자와 후보들을 비롯해 유승민 전 의원, 지상욱 전 의원 등 이 전 총재와 각별한 인사들이 장례 기간 조문을 갈 것으로 전해졌다.유족으로 아들 2명과 딸 1명이 있다. 빈소는 연세대 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실에 마련됐다. 발인은 오는 26일, 장지는 광릉추모공원이다.